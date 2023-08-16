الأربعاء 16 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الغربية يكرم أكبر الحاصلين على شهادة محو الأمية

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

كرم الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، واللواء خالد توفيق مساعد رئيس أركان حرب القوات المسلحة اثنين من أكبر الحاصلين على محو الأمية بمحافظة الغربية.

حيث تم تكريم السيدة عزة محمد السيد والتي تبلغ من العمر 80 عاما، والسيد فتحي عبد الشافي إبراهيم عزام والبالغ من العمر 75 عاما.

وقدم المحافظ واللواء التهنئة لهم، معربين عن سعادتهم وفخرهم بقصة كفاحهم، كونهم أحد النماذج المشرفة لمحافظة الغربية، في تحقيق حلمهم بالحصول على فرصة التعليم.

وأن تكريم اليوم يرفع شعار أن العمر مجرد رقم "وأنهم لم يضعوا عمرهم حاجزا لتحقيق حلمهم وأهدافهم المنشودة في التعلم والحصول على شهادات بسن متأخرة، تاركين خلف ظهورهم أي عبارات أو مشاعر تثير الإحباط.

وخلال اللقاء تم إهداؤهم شهادات تقدير؛ تقديرا لإصرارهم وعزيمتهم في الحصول على شهادة محو الأمية رغم كبر سنهم.

وأشار محافظ الغربية إلى أن القيادة السياسية خلال السنوات الماضية وضعت خططا واضحة واتخذت خطوات جادة للإصلاح الكلى والشامل على كل المستويات للارتقاء بحياة الإنسان المصري والدفع بالدولة إلى الأمام، مضيفا أن المحافظة في إطار هذا التوجه تستهدف تقليل نسبة الأمية ورفع كفاءة العنصر البشري من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة في أن نصبح محافظة بلا أمية.

يأتي ذلك ضمن زيارة اللواء خالد توفيق إلى المدرسة النسيجية العسكرية ومدرسة السادات الثانوية لتفقد فصول مجندي الدفاع الشعبي

جاء ذلك بحضور العميد هاني عامر المستشار العسكري لمحافظة الغربية محمد أبو النيل مدير فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار بمحافظة الغربية.

أحد النماذج المشرفة الاقتصادية لقناة السويس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس الهيئة الاقتصادية الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية العميد محمد صلاح المستشار عمرو حتاتة المستشار القانوني للمحافظة ورفع كفاءة العنصر البشرى

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