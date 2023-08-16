أحمد سعد.. بعد تشويقه لجمهوره يطرح كليب "دب دب"

طرح الفنان أحمد سعد فيديو كليب أغنية "دب دب"، على اليوتيوب والمنصات الرقمية ومحطات الراديو وهى من كلمات مصطفى حدوتة، وألحان وتوزيع موسيقى إيهاب كلوبيكس.

الأغنية من إخراج حسين شعبان، في ثاني تعاون بينه وبين أحمد سعد بعد كليب "الملوك"، الذي شارك فيه بالغناء مع أحمد سعد عنبة ودبل زوكش، ويعرف أن الأغنية تصدرت الأكثر استماعًا في مصر، والوطن العربي، كما حصدت نجاحًا عالميًا، بعد إذاعتها ضمن المشهد الأخير في الحلقة الثانية من مسلسل مارفل Moon Knight للمخرج محمد دياب، وهى تقترب الآن من حاجز الـ100 مليون مشاهدة، عبر اليوتيوب.

يظهر الفنان أحمد سعد بــ"لوك" متميز ومختلف فى كليبه الجديد "دب دب "، عن كليباته الأخيرة "هلا بيك يا مدلع" وأيضًا كليب "يا ليالى" الذى شاركته فيه النجمة روبى، حيث يقدم سعد مع المخرج حسين شعبان في "دب دب" رؤية فنية عصرية حديثة، تتوافق مع مفهوم ومعنى كلمات الأغنية، لإيصال الفكرة.

