الأربعاء 16 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

هبوط مخزونات الخام الأمريكية الأسبوع الماضى

النفط
النفط

تراجعت مخزونات النفط الخام والبنزين في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، بينما ارتفعت مخزونات نواتج التقطير، بحسب ما أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة.

وهبطت مخزونات النفط الخام 5.96 مليون برميل في الأسبوع الماضي إلى 439.7 مليون برميل مقارنة مع توقعات محللين في استطلاع لرويترز بانخفاضها 2.3 مليون برميل.

وقالت الإدارة إن مخزونات الخام في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما، انخفضت 837 ألف برميل في الأسبوع الماضي.

وأضافت الإدارة أن استهلاك مصافي التكرير للخام ارتفع 167 ألف برميل يوميًا في الأسبوع الماضي.

وارتفعت معدلات تشغيل المصافي 0.9 نقطة مئوية في ذلك الأسبوع.

وقالت الإدارة إن مخزونات البنزين هبطت 261 ألف برميل في الأسبوع إلى 216.2 مليون، وذلك مقارنة مع توقعات المحللين في استطلاع رويترز بتراجعها 1.3 مليون برميل.

وأظهرت بيانات الإدارة أن مخزونات نواتج التقطير، التي تتضمن الديزل وزيت التدفئة، ارتفعت 296 ألف برميل في الأسبوع إلى 115.7 مليون برميل مقابل توقعات بانخفاضها 500 ألف برميل.

وتراجعت الواردات الأمريكية الصافية من النفط الخام 1.76 مليون برميل يوميًا.

مخزونات النفط الخام البنزين الولايات المتحدة التقطير الطاقة رويترز

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