السجن المشدد 10 سنوات لسيدة بتهمة سرقة مصوغات مسنة فى المرج

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة بمعاقبة سيدة بالسجن المشدد 10 سنوات في سرقة مشغولات ذهبية من مسنة بدائرة قسم شرطة المرج.

وألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على المتهمة عقب ورود بلاغ من مدرسة مفاده بسرقة مصوغات والدتها من سيدة تأتي من وقت لآخر لتنظيف المنزل.

وبإجراء التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهمة وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطها وبمواجهتها اعترفت بسرقة المجني عليه بأسلوب المغافلة، وأرشدت عن المسروقات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.