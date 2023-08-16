عبدالستار حتيتة: محافظة مطروح بها الكثير من المشروعات الاستثمارية المتنوعة

قال عبدالستار حتيتة، الكاتب الصحفي، إن الطريق من القاهرة لمحافظة مرسى مطروح عليه عمليات إنشاء مختلفة، وهذه المشروعات متنوعة، حيث يوجد مشروعات ساحلية، توسيع كباري، افتتاح طرق أخرى، مشروعات استثمارية صناعية، معبرًا:" الرئيس لو هيفتتح كل يوم مشروع مش هيكفي".

التطوير الشامل بمطروح

وأكد عبدالستار حتيتة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" مع الإعلامية عزة مصطفى، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن محافظة مرسى مطروح بها الكثير من المشروعات القومية، ومن بين هذه المشروعات مشروع جربوب، وهذه المشروعات التي تقوم بها الدولة المصرية وجهت المواطنين في المحافظات الحدودية إلى الكثير من فروع الإنتاج بدلًا من الاعتماد في العمل على الرعي والزراعة، والدليل على ذلك إقبال المواطنين في مطروح بصورة كبيرة على أن يلتحق أبناؤهم بالمدرسة الصناعية بالضبعة.

تدفق المياه في مطروح

وأضاف في حديثه، أن أزمة انقطاع المياه في محافظة مطروح من أكبر الشدائد التي واجهت المواطنين، ولكن الآن لا توجد هذه الأزمة على الإطلاق بعد عمليات الإصلاح في مواسير المياه والتي نتج عنها تدفق سريع في المياه، ومن ثم الوصول إلى كل منازل المحافظة.