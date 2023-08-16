أشرف رشاد: الدولة المصرية تصنع تاريخًا جديدًا يليق بجمهوريتها الجديدة

قال المهندس أشرف رشاد، الأمين العام لحزب مستقبل وطن، رئيس الهيئة البرلمانية، إن إحالة الرئيس السيسي لمخرجات الحوار الوطني إلى الجهات المعنية بمثابة تأكيد على حرص الدولة على خلق حالة وطنية متفردة في بناء الوطن يتشارك في ترسيخها كافة أبنائه.

وأضاف رشاد، أن هذه الخطوة تأتي أيضًا، كالتزام صريح من الرئيس بعهوده بالموافقة على أي مخرجات منذ الوهلة الأولى لإطلاق الحوار، مشيرًا إلى أن قرار الرئيس خلق حالة ارتياح وحماس كبيرة لدى المشاركين.

وأضاف الأمين العام أن الدولة المصرية تصنع تاريخًا جديدًا يليق بجمهوريتها الجديدة بمعالمها الرحبة، ويتماشى مع قيادة سياسية حكيمة تسعى لتوحيد الصف وتعزيز البناء الداخلي.

وتوجه الأمين العام بالتهنئة لمجلس أمناء الحوار الوطني وكافة المقررين والمشاركين على تتويج جهودهم بهذا القرار.

وتابع "نحن على أتم الاستعداد كأغلبية داخل البرلمان على تلقي أية تعديلات مطلوبة والعمل على إنجازها بما يتوافق مع جميع الرؤى".