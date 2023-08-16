الأربعاء 16 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

صحة الشيوخ: استجابة الرئيس لمخرجات الحوار الوطني دليل على جديته

د.علي مهران
د.علي مهران

قال على مهران، رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، إن استجابة الرئيس السيسي لمخرجات الحوار الوطني، سيكون لها مردود إيجابي في وضع الحلول اللازمة للملفات التي تناولها الحوار، ودليل على جدية الحوار والتعامل بشفافية مع كافة القضايا.

أضاف مهران، في تصريحات اليوم، أن استجابة الرئيس بمثابة رسالة طمأنة للقوى السياسية والشعب المصري وخير رد على مروجي الشائعات المغرضة الذين كانوا يشككون في الحوار الوطني.

أشار رئيس لجنة الصحة والسكان بالشيوخ، إلى أن تنفيذ مخرجات الحوار الوطني ستغير شكل الحياة السياسية، وستجعلها حياة سياسية مناسبة للجمهورية الجديدة، إضافة إلى أنها رسالة قوية بتوحيد الجبهة الداخلية وأن الجميع يستهدف المصلحة العليا للوطن.

وتابع الدكتور على مهران أن القيادة السياسية حريصة على تعزيز دور القوى السياسية وخلق مناخ مناسب يساعد على مشاركة جميع أطياف الشعب المصري بمختلف توجهاته السياسية والفكرة في صناعة مستقبل هذا الوطن.

وأكد رئيس لجنة الصحة والسكان بالشيوخ أن الحوار الوطني ساهم بشكل كبير في تعزيز حقوق الإنسان وترسيخ المفهوم الشامل لحقوق الإنسان والتى تجلت في إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

في ختام بيانه، وجه النائب علي مهران رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، الشكر للرئيس السيسي على استجابته لمخرجات الحوار الوطني، مشيدًا باهتمام الرئيس ومتابعته المباشرة لما يحدث فى الحوار الوطنى سواء بجلساته العامة أو جلسات مجلس الأمناء ثم المخرجات التي تم الانتهاء منه.

مخرجات الحوار الوطني لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ رئيس لجنة الصحة والسكان رئيس عبدالفتاح السيسي حوار الوطني

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