أحد عواقل مطروح: لقاؤنا بالرئيس كان مُثمرًا.. ووعد بتلبية طلبات الأهالى

قال العمدة عيد السرحاني، أحد عواقل مطروح، إن قبائل وعمد ومشايخ مطروح سعداء بزيارة الرئيس السيسي، حيث إن لقاءه كان مثمرًا واستمع لجميع الطلبات.

وأوضح خلال حديثه لـ"الدستور"، أنه تضمنت مطالب أبناء مطروح التي تم عرضها على الرئيس اليوم "المياه، رصف طرق مطروح السلوم، إنشاء مصانع لتشغيل البطالة"، مشيرًا إلى أن الرئيس وعد بإنشاء منطقة لوجستية على مساحة ٢٥٠ فدانًا وتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة والقضاء على البطالة.

ووجه الشكر للرئيس السيسي على لقاء اليوم، مرددًا: "كان لقاء أخويًا.. إحنا مع الرئيس وداعمين التنمية.. الرئيس أنقذنا من عنق الزجاجة وعبر بنا لبر الأمان".