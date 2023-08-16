نائب محافظ الجيزة يتابع نسب معدلات تنفيذ مشروع الصرف الصحي بقرية بشتيل

تفقد إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، أعمال الدفع النفقي لمشروع الصرف الصحي بقرية بشتيل ومنطقة المترية بمركز أوسيم.

ووجه نائب المحافظ، بإنجاز الأعمال في المواعيد المحددة لدخول المشروع الخدمة الفعلية.

وتابع نائب محافظ الجيزة، في جولته الحملة الميكانيكية بالوحدة المحلية لقرية برطس للاطمئنان على أعمال الحملة والمعدات والسيارات وحالة كل منها للوقوف علي الوضع الحالي للمعدات ومدي كفاءتها والتأكد من الصيانة الدورية للسيارات والمعدات الموجودة بالحملة لترشيد الإنفاق وتوظيف المعدات وتعظيم الإستفادة منها وتنفيذ برنامج صيانة للمعدات كما وجه الشهابي برفع كفاءة الحملة الميكانيكية بالكامل والاهتمام بنظافتها.

رافق نائب المحافظ، خلال جولته الميدانية الدكتور فرج عبد العاطي رئيس مركز أوسيم والمهندس هاني يسري أحمد مدير عام شبكات الصرف الصحي ببشتيل والوراق بشركة مياه الجيزة ومسؤلي الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي والشركة المنفدة للأعمال.

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