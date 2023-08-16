الأربعاء 16 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الهلال الأحمر توضح إجراءات التعامل مع الحروق الكيماوية

جريدة الدستور

قدمت جمعية الهلال الأحمر المصري، عددًا من النصائح للتعامل مع الحروق الناتجة عن المواد الكيماوية.

وأكدت الجمعية عبر موقعها الالكتروني، أنه لا بد من اتخاذ الإجراءات الآتية:-

-استدعاء الإسعاف أو الاتصال بمركز السموم.

-إذا كانت الحروق ناتجة عن مواد جافة كيماوية لا بد من إزالتها أولاً حتى لا يصاب جزء آخر.

-اغسل مكان الإصابة بكميات كبيرة من المياه مدة لا تقل عن 15 دقيقة.

-في حالة إصابة العين تغسل بالماء جيداً غط الحروق بشاش فازلين إن وجد أو غيار نظيف.

حالات الكسر

وكانت قد نشرت جمعية الهلال الأحمر عددًا من النصائح التي يجب اتباعها في حالات الكسر.

وأكدت أنه يجب اتباع الإجراءات الآتية فى حالة إسعاف شخص مشتبه في إصابته بكسر، وهي:-

ضع كمادات باردة غير مباشرة على مكان الإصابة لمدة لا تزيد على 20 دقيقة، وانتظر على الأقل 20 دقيقة قبل وضع الكمادات الباردة مرة أخرى.

إذا كان هناك نزيف فحاول إيقافه.

ثبت الجزء المصاب بالجبائر.

ضع المصاب في أكثر الأوضاع راحة بالنسبة للمصاب، مع عدم تحريك أو تدليك الجزء المصاب.

الحروق الأحمر المصري مواد جافة كيماوية السموم

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