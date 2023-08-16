الأربعاء 16 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

مايا مرسى: سعيدة بتمثيل المرأة فى الحركة الدبلوماسية الجديدة

د.مايا مرسي
د.مايا مرسي

هنأ المجلس القومي للمرأة، برئاسة د. مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه اللاتي تم اعتمادهنّ في الحركة الدبلوماسية الجديدة لعام 2023.

وعبرت مرسي، عن سعادتها بتمثيل المرأة في الحركة الدبلوماسية الجديدة التي ستُساهم في زيادة نسبة تمثيل المرأة بالسلك الدبلوماسي المصري وقدمت خالص الشكر والتقدير للسفير سامح شكرى، وزير الخارجية؛ لحرصه على دعم تمكين المرأة تنفيذًا لنهج القيادة السياسية المصرية.

وقدمت مايا خالص تهانيها للسفيرة ندى دراز، عضوة المجلس لاعتمادها قنصل مصر لدى شيكاغو ضمن الحركة الدبلوماسية الجديدة، وعبرت عن خالص تمنّياتها لها ولجميع السفيرات بالحركة الدبلوماسية الجديدة بدوام النجاح والتوفيق.

المجلس القومي للمرأة الدكتورة مايا مرسي الحركة الدبلوماسية الجديدة القيادة السياسية المصرية وزير الخارجية

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