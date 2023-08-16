مايا مرسى: سعيدة بتمثيل المرأة فى الحركة الدبلوماسية الجديدة

هنأ المجلس القومي للمرأة، برئاسة د. مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه اللاتي تم اعتمادهنّ في الحركة الدبلوماسية الجديدة لعام 2023.

وعبرت مرسي، عن سعادتها بتمثيل المرأة في الحركة الدبلوماسية الجديدة التي ستُساهم في زيادة نسبة تمثيل المرأة بالسلك الدبلوماسي المصري وقدمت خالص الشكر والتقدير للسفير سامح شكرى، وزير الخارجية؛ لحرصه على دعم تمكين المرأة تنفيذًا لنهج القيادة السياسية المصرية.

وقدمت مايا خالص تهانيها للسفيرة ندى دراز، عضوة المجلس لاعتمادها قنصل مصر لدى شيكاغو ضمن الحركة الدبلوماسية الجديدة، وعبرت عن خالص تمنّياتها لها ولجميع السفيرات بالحركة الدبلوماسية الجديدة بدوام النجاح والتوفيق.