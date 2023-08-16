الأربعاء 16 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إصابة 6 فى تصادم أتوبيس وسيارة نصف نقل بسوهاج الجديدة

سيارة إسعاف
سيارة إسعاف

وقع حادث تصادم على الطريق بين أتوبيس وسيارة نصف نقل على الطريق، في مدينة سوهاج الجديدة، وذلك نتيجة التخطى الخاطئ، ونتج عن الحادث إصابة 6 مواطنين بإصابات متفرقة تم نقل 3 إلى مستشفى سوهاج الجامعى و3 المصابين الآخرين رفضوا النقل وتم إسعافهم بمكان الحادث.

البداية بتلقي الأجهزة المعنية بلاغًا بوقوع مصادمة على الطريق بين أتوبيس وسيارة نصف نقل بمنطقة المصانع بمدينة سوهاج الجديدة، ووجود مصابين، تم رفع آثار الحادث وإعادة حركة السير على الطريق عقب توقفه جزئيًا.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت جهة التحقيق المختصة لإجراء شئونها.

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