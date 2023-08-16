الأربعاء 16 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"الداودى" يتفقد مشروع توسعات الصرف الصحى بقنا

محافظة قنا
محافظة قنا

أجرى اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، جولة تفقدية بالمرحلة الثانية من مشروع توسعات الصرف الصحي لمدينة قنا، رافقه المهندس رجب عرفة، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس محمد علي، رئيس جهاز الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بقنا والمهندس عماد الدين الذوق، مساعد رئيس قطاع جنوب الوادي والبحر الأحمر بشركة المقاولون العرب والمهندس ياسر محسوب، مدير فرع البحر الأحمر  بالشركة والمهندس عبدالسلام يوسف، مدير مشروعات محافظة قنا بالشركة. 

وتفقد محافظ قنا الأعمال النهائية بخط السيب والذي يربط محطة رفع مياه الصرف الصحي المنقاة بموقع صرف المياه المعالجة بطول ٤ كيلو متر وقطر ٩٠٠ مم، والذي يُعد حلا دائما ونهائيا لمشكلة التخلص الآمن من مياه الصرف الصحي المنقاة. 

كما استمع المحافظ، إلى شرحٍ تفصيلي عن مشروع توسعات محطة معالجة صرف صحي الصالحية المرحلة الثانية والتي تعمل بنظام الحمأة النشطة التقليدية بطاقة تصميمية 55 ألف م3/ يوم.

وتستقبل المحطة مياه الصرف من 4 محطات رفع "الحصواية، الكنوز، المدينة الصناعية، الشيخ ركاب".

ويتكون المشروع من محطة رفع المياه المنقاة ومحطة رفع الحمأة وأحواض (الترسيب الابتدائي - الترسيب النهائي - تجفيف الحمأة - تركيز الحمأة - التهوية - المزج بالكلور) مبنى الإدارة ومبنى ضواغط الهواء ومبني المحولات ومبني الكلور والمخزن والورشة.

ئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي أجر أجرى إدارة شركة استقبال الشكاوى استقبال

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