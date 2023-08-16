تداول 46 سفينة حاويات وبضائع عامة بميناء دمياط

أعلنت هيئة ميناء دمياط، عن تداول 46 سفينة حاويات وبضائع عامة، و5 آلاف و130 شاحنة بالميناء، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشار المركز الإعلامي للهيئة في بيانٍ اليوم الأربعاء، إلى مغادرة 3 قطارات بحمولة إجمالية 3 آلاف و899 طن قمح للميناء إلى صوامع (كوم أبو راضي، الفيوم)، بالإضافة إلى قطار بعد أن فرغ 25 حاوية 40 قدمًا قادم من الإسكندرية.

وأضاف أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء وصل إلى 152 ألفًا و952 طنًا، وبمخازن القطاع الخاص 111 ألفًا و687 طنًا، لافتًا إلى أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 538 حاوية مكافئة، والواردة 701 حاوية مكافئة، بينما بلغت حاويات الترانزيت 5 آلاف و524 حاوية مكافئة.

وأوضح أن الصادرات بلغت 35 ألفًا و158 طنًا، بينما شملت الواردات 45 ألفًا و677 طنًا من البضائع من بينها 9 آلاف و384 طن قمح، 17 ألف طن ذرة، 5 آلاف و669 طن حديد و4 آلاف و745 طن زيت طعام.