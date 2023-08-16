الأربعاء 16 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مصرع عامل صعقا بالكهرباء في كوم امبو

مصرع عامل صعقا بالكهرباء
مصرع عامل صعقا بالكهرباء في كوم امبو

لقي فني كهرباء بمجلس قروي الكفور التابع للوحدة المحلية  لمدينة كوم أمبو فى أسوان، مصرعه إثر تعرضه لصعق كهربائى أثناء عمله، وعلى الفور توجهت سيارة الإسعاف لنقل الجثة إلى المشرحة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وتلقى مركز شرطة كوم أمبو شمال محافظة أسوان إخطارًا يفيد بتعرض عامل فني كهرباء لصعق كهربائى، وذلك بجلس بمجلس قروي الكفور التابع لدائرة المدينة، وتم الدفع بسيارة الإسعاف لنقل الجثة إلى المشرحة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على الطبيب الشرعي لتحديد السبب الفعلى للوفاة واستخراج تصريح الدفن لتسليمه إلى أهله.

وانتقلت الجهات الأمنية بمركز شرطة كوم أمبو إلى مكان الحادث لمعاينته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وبالفحص والتحريات الأولية تبين أن العامل أثناء قيامة بعمله في توصيل الكهرباء لكشاف إنارة بقرية المنشية تعرض للصعق الكهربائي مما أدي إلي لفظ أنفاسه الأخيرة في الحال، وتم إيداع جثمانه بمشرحة كوم أمبو تحت تصرف النيابة العامة.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها الوصول إلى الأسباب وراءها.

إثر تعرضه لصعق كهربائي أسوان تعرض للصعق صعق كهربائي قرية المنشية مدينة كوم إمبو مجلس قروي الكفور

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