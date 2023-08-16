السينما الأجنبية حاضرة بقوة في السينمات المصرية هذا الأسبوع منها "Barbie"

حققت الأفلام الأجنبية المعروضة في مصر نجاحًا كبيرًا واستحوذت على جزء كبير من الإيرادات وتفوقت على الأفلام المصرية المعروضة هذا الأسبوع، وخلال التقرير نرصد بالأرقام تفاصيل إيرادات تلك الأعمال.

فيلم Meg 2: The Trench

جمع فيلم Meg 2: The Trench هذا الأسبوع إيرادات قدرت بـ 6,931,452 جنيها لتصل كل إيرادات الفيلم في أسبوعين إلى 15,714,628 ويأتي ذلك بالتزامن مع تحقيق الفيلم إيرادات عالمية.

فيلم Barbie

يعد فيلم Barbie من الأفلام العالمية التي حققت نجاحًا كبيرًا حول العالم واستطاع الفيلم تحقيق إيرادات مميزة في مصر بدرجة كبيرة خلال 4 أيام فقط أن يحقق إيرادات كبيرة وصلت إلى 3,783,134 جنيهًا، وتدور الأحداث فى قالب كوميدي، حيث شوهدت باربي "مارجو" وهي تستمتع مع ريان كين في عالم حقيقي مستوحى من عالم باربي - يطلق عليه اسم باربي لاند - حيث توجد العديد من المواقف للدمى الشهيرة، ومن بطولة مارجو روبي وريان جوسلينج في دور باربي وكين على التوالي.

فيلم Oppenheimer

من الأفلام المهمة التي حققت إيرادات عالية حول العالم وفي مصر أيضا، واستطاع الفيلم أن يحقق هذا الأسبوع إيرادات بقيمة 4,245,672 جنيهًا لتصل كل إيراداته خلال 4 أسابيع في مصر إلى 38,567,474 جنيهًا، وتدور أحداث العمل في إطار درامي حول السيرة الذاتية وقصة العالم الأمريكي روبرت أوبنهايمر ودوره في تطوير القنبلة الذرية، وكيف غير مشروع مانهاتن من كل شيء في العالم.

وجمع فيلم Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One هذا الأسبوع إيرادات بقيمة 1,309,192 جنيهًا لتصل كل إيراداته إلى 24,058,048 جنيهًا.