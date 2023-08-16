الأربعاء 16 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

تصدرت التريند.. القصة الكاملة لحديث مادلين طبر عن احتجاز الزعيم عادل إمام

مادلين طبر و الزعيم
مادلين طبر و الزعيم عادل إمام

حالة من الغضب الشديد سيطرت على مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي ومحبي الزعيم عادل إمام، بسبب التصريحات التي أدلت بها الفنانة مادلين طبر عنه وعن احتجاز عائلته له، وعدم حضوره لاستلام الجائزة في الدورة التي حملت اسمه، ما جعل الأمر يتصدر التريند، وموقع البحث الأكثر شهرة "جوجل".

أزمة مادلين طبر وعادل إمام

في البداية، تحدثت الفنانة مادلين طبر عن سعادتها بتكريم الزعيم عادل إمام في هذه الدورة من المهرجان القومي للمسرح، وأن تكون الدورة على اسمه، كما أنها مثل جمهوره تشتاق لرؤيته، وحاوّلت الإتصال به كثيرًا إلا أن عائلته لاتجيب عليها، ولم تتمكن من الاطمئنان على حالته الصحية.

وتابعت طبر حديثها في أحد اللقاءات بأن الفنان القدير عادل إمام هو تاج على رأس الجميع، وتمنت أن تفرج عائلته عنه ويحضر تكريماته، متابعًة: "تصوروا حضر هيحصل إيه هنستقبله على رموش عنينا، إنما التكريم بعدم وجوده حلو واحترام من محمد رياض ابن الناس المحترمين ولكن لا يكفي لازم يحضر"، مؤكدًة أن نجله رامي لا يرد عليها.

أثارت هذه التصريحات التي أدلت بها غضب الجميع سواء داخل الوسط الفني أو خارجه، ودفعت هذه التصريحات عائلته في الخروج للرد عليها، مؤكدين أن الزعيم عادل إمام له مطلق الحرية في التحرك، والخروج، إلا أنه هو لا يريد هذا، ويكتفي بالتواجد مع عائلته وأحفاده.

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الحالة الصحية للفنان عادل إمام

وتحدث الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، بأن تصريحات الفنانة مادلين طبر عن الزعيم عادل إمام خطيرة جدًا، قائلًا: " حابب أطمن الناس وأقول الحقيقة كاملة على مسئوليتي، الزعيم عادل إمام بحالة جيدة جدا واتصلت به من أيام قليلة جدًا، وقالي اهلا يا أشرف، ما تيجي الفيلا أنا كل يوم قاعد، تعالى كل لقمة، واطمن على أسرتي وسألني عليهم بالأسماء ومتقفلش إلا لما قالي هتيجى امتى".

وتابع: "لم اسمع شكوى أن الأستاذ رامي مبيردش على حد لا بيرد لكن هو بيصور، وكلام الفنانة مادلين طبر خطير جدًا ومفردات مينفعش تتقال وأنا بعتذر عما جاء في هذا البوست وهتكلم مع الفنانة مادلين طبر".

اعتذار مادلين طبر 

وبعد الجدل الذي أثير والاتهامات التي وجهت لـ"طبر"، خرجت لتوضح المقصد من حديثها عن احتجاز عائلة الزعيم عادل إمام له، قائلًة في بيان صدر عنها: " كانت رسالة حب وتقدير للزعيم.. ورجاء لأسرته بأن يظهر علينا في تكريمه..كل الاحترام والتقدير لأي قرار تتخذه أسرته، لكني طمعت بمحبة أن أراه على المسرح مكرما.. وجب التوضيح حتى لا يُساء فهمي وتتحول رسالة حب وشوق، إلى ما لا أقصده إطلاقًا".

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