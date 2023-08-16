الأربعاء 16 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

دعوات لتغليب صوت العقل.. هدوء حذر فى مناطق الاشتباكات بليبيا

جريدة الدستور

شهدت العاصمة الليبية، طرابلس، الأربعاء، هدوءًا حذرًا عقب اشتباكات اليومين الماضيين أسفرت عن عدد من القتلى والجرحى، فيما توالت الدعوات الدولية لتغليب لغة الحوار، والحفاظ على مكاسب الاستقرار.

دعوات لتغليب صوت العقل وضبط النفس

في هذا السياق، قالت وزارة الخارجية التونسية إنه في الوقت الذي تتطلع فيه تونس للتوصل إلى حل سياسي ليبي- ليبي دون أي تدخل خارجي، تتسارع الأحداث، ما يزيد من تعقيد الأوضاع.

وتابعت أن "تونس المتمسكة بضرورة إيجاد حل ليبي نابع من إرادة الشعب، تدعو إلى تغليب لغة الحوار والتوصل إلى حل سلمي يسهم في تعزيز مقومات الأمن لا في ليبيا فحسب بل في المنطقة كلها".

فيما دعت وزارة الخارجية القطرية كل الأطراف في ليبيا لتجنب التصعيد، وممارسة أقصى درجات ضبط النفس، وتجاوز الخلافات بالحوار.

وأكدت الخارجية القطرية دعم الدوحة جهود بعثة الأمم المتحدة في ليبيا لتحقيق السلام والاستقرار، لافتة إلى أنها تدعم المسار السياسي الليبي.

وقف إطلاق النار

وأعلنت حكومة الوحدة الوطنية الليبية المقالة من قبل البرلمان، أمس الثلاثاء، عن اتفاق رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة مع أعيان منطقة "سوق الجمعة" بطرابلس على وقف إطلاق النار بتسليم آمر اللواء 444 محمود حمزة إلى جهة محايدة.

واندلعت اشتباكات طرابلس على خلفية اعتقال جهاز الردع لمكافحة الجريمة والإرهاب لآمر اللواء "444" بمطار معيتيقة الدولي في طرابلس.

ليبيا ​اشتباكات​ هدوء حذر تونس قطر

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