الأربعاء 16 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط 4 أشخاص هاربين من تنفيذ أحكام بمجموع 282 سنة حبسًا

حبس
حبس

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديريات أمن (كفرالشيخ- البحيرة– الإسكندرية- قنا) من ضبط تاجر مقيم بدائرة مركز شرطة سيدى سالم بكفرالشيخ، محكوم عليه بالحبس 63 سنة وكفالات مالية فى 262 حكم حبس "جزئى– مستأنف" فى قضايا "تبديد– إيصال أمانة". 

والقبض على عاطل مقيم بدائرة مركز شرطة كفرالدوار بالبحيرة، محكوم عليه بالحبس 129 سنة وكفالات مالية فى 114 حكم حبس جزئى فى قضايا "تبديد"، وضبط مالك مكتب مقاولات مقيم بدائرة قسم شرطة الجمرك بالإسكندرية محكوم عليه بالحبس 83 سنة، وكفالات مالية فى 116 حكم حبس "جزئى– مستأنف" فى قضايا "شيكات".

 والقبض على عامل مقيم بدائرة مركز شرطة دشنا بقنا محكوم عليه بالحبس 7 سنوات فى 54 حكم حبس "جزئى– مستأنف" فى قضايا "تبديد"، وبمواجهتهم اعترفوا بصحة الأحكام الصادرة ضدهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

قطاع الأمن العام كفر الشيخ مركز شرطة سيدى سالم مستأنف عاطل قسم شرطة الجمرك

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