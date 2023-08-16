الأربعاء 16 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مقتل شاب بطلق نارى بمركز دشنا فى قنا

جثة
جثة

لقي شاب مصرعه، اليوم الأربعاء، بطلق ناري في ظروف غامضة بنجع سعيد، مركز دشنا، شمالي محافظة قنا، وتم الدفع بسيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة على الفور، فيما أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات اللازمة في الواقعة. 

كانت البداية عندما تلقى اللواء مصطفى مبروك درة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من النجدة بمصرع شاب بطلق ناري في ظروف غامضة بنجع سعيد مركز دشنا.

وتبيَّن بعد الفحص مصرع " شريف.أ.ع، يبلغ من العمر 30 عامًا، بطلق ناري في الصدر داخل نجع سعيد مركز دشنا، تم إيداع الجثة داخل مشرحة مستشفى فاو تحت تصرف النيابة.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها وضبط المتهمين.

أخطرت النيابة الأربعا البداي إله الاسعا الأ الار

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