الأربعاء 16 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

رئيس حزب الاتحاد: غرب مصر يشهد أكبر عملية تنموية ومطروح وجهة استثمارية

الدكتور رضا صقر
الدكتور رضا صقر

قال رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، إن غرب مصر يشهد أكبر عملية تنموية بفضل المشروعات العملاقة التي أطلقتها الدولة المصرية في السنوات الأخيرة، الأمر الذي انعكس على جودة حياة المواطنين هناك، مشيرًا إلى أن تلك المشروعات ستحقق المزيد من التنمية، وستسهم في زيادة معدلات التشغيل لجميع أبناء محافظة مطروح.

وأضاف صقر، في تصريحات صحفية اليوم، أن محافظة مطروح تتمتع بإمكانيات كبيرة على جميع المستويات، كما تتميز بتنوع نشاطها الاقتصادي بين زراعي وسياحي وتعديني، والذي ساعد الدولة على الاستفادة من تلك المقدرات الهائلة في إقامة المشروعات الاستثمارية السياحية والتنموية بالمحافظة بعد عقود من التهميش غير المبرر.

وأوضح رئيس حزب الاتحاد أن مطروح تمثل قاطرة التنمية ومستقبل الاستثمار في غرب مصر، مشيدًا بما تم إنجازه من مشروعات على أرضها، تمثلت في إنشاء بنية تحتية قوية عبر تنفيذ أكبر شبكة طرق وتطوير طريق الإسكندرية- مطروح، إضافة إلى مشروع محور الضبعة وطريق سيوة الواحات، ليخلق فرص عمل جديدة ويساعد على إقامة المزيد من المشروعات التنمية في المستقبل، وهو ما يعود بالنفع على قاطني الصحراء الغربية.

وأشاد رضا صقر بالإنجاز الكبير الذي سطرته الدولة المصرية في مدينة العلمين الجديدة، وتحويلها من منطقة بها أكثر من 21 مليون لغم، إلى واحدة من أفضل الوجهات السياحية في العالم، مشيرًا إلى أن تلك البقعة الساحرة من أرض مصر، حظيت بالعديد من المشروعات القومية التي لها مردود كبير على الاقتصاد المصري بوجه عام.

وأوضح أن استراتيجية الرئيس عبدالفتاح السيسي، منذ توليه الحكم، تتمثل في إقامة مشروعات في كل بقعة من أرض الوطن، وأهمها ما  نشهده من مشروعات في أقصى الشمال وأقصى الجنوب وأقصى الشرق وأقصى الغرب.

رضا صقر حزب الاتحاد عملية تنموية وجهة استثمارية عالمية قاطرة التنمية المشروعات العملاقة

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