الأربعاء 16 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إصابة شخصين تصادف مرورهما فى الشارع بالقاهرة أثناء مشاجرة

حبس
حبس

كشفت وزارة الداخلية عن ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة من أحد المستشفيات باستقباله أحد الأشخاص، وسيدة مصابين برش خرطوش بأماكن متفرقة بالجسم إثر ادعاء مشاجرة.

 بالانتقال والفحص تبين نشوب مشاجرة بين كل من طرف أول سيدتين، طـرف ثان أحد الأشخاص ونجله، جميعهم مقيمون بدائرة القسم بسبب خلافات بينهم، قام خلالها أحد أفراد الطرف الثانى بإطلاق عيار نارى من سلاح نارى "فرد خرطوش" تجاه الطرف الأول، ونتج عن ذلك حدوث إصابة المجنى عليهما المشار إليها "واللذين تصادف مرورهما بمحل الواقعة".

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت قوات الأمن من ضبط طرفى المشاجرة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتم بإرشادهم ضبط السلاح النارى المستخدم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وزارة الداخلية شرطة عين شمس مديرية امن القاهرة المستشفيات مشاجرة سيدتين

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