الأربعاء 16 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

مصر تتصدر قائمة أفضل وجهات السفر السياحية للأمريكيين عام 2024

السياحة الثقافية
السياحة الثقافية في مصر

يهدف ثلاثة من كل عشرة أفراد في الولايات المتحدة الأمريكية، إلى أن يصبحوا "مسافرين ذوي خبرة" العام المقبل 2024، مع التركيز على التعلم والجولات المصحوبة بمرشدين، وفقًا لمسح جديد شمل 2000 أمريكي، حيث برزت مصر كوجهة سياحية رائعة لعام 2024 لمحبي الرحلات الثقافية وعاشقي المغامرة والرحاله، حسبما ذكرت صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية.

وأفادت الصحيفة، بأن الاستطلاع الذي أجرته OnePoll نيابة عن YMT Vacations، أظهر أن 51% من المشاركين يسعون للحصول على إجازات مريحة، و43% يفضلون الاستكشاف الثقافي، و38% يتطلعون إلى زيارة المواقع التاريخية.

 

وجهات جديدة وسياحة ثقافية

وتابعت أن من بين المستجيبين، أعرب 25% عن رغبتهم في استكشاف أماكن جديدة وغير مألوفة، ومن ناحية أخرى، أعرب 23% عن تفضيلهم لزيارة الأماكن المألوفة لديهم بالفعل، ففي عام 2024، يتطلع الأفراد للسفر إلى مجموعة متنوعة من الوجهات، حيث برزت المكسيك وكندا وفرنسا كمرشحين (42% لكل منها).

وأضافت أنه عند اختيار وجهة جديدة، وجد أن الجمال الطبيعي والمناظر الطبيعية هي أهم العوامل (58%)، تليها عن كثب مناطق الجذب التاريخية (50%)، كما تصدرت مصر كوجهة مثالية للحضارة القديمة قائمة الراغبين زيارة المشاهد التاريخية والرحالة والمغامرين بنسبة (46%) الذين رغبوا في زيارتها، تبعها العصر الذهبي لليونان (40%) وعصر الفايكنج (38%) عن كثب، كما يرغب 3 من كل 10 في زيارة عصر النهضة في إيطاليا (30%)، بينما أبدى 28 % اهتمامًا باستكشاف أوروبا خلال الحرب العالمية الثانية.

وقال المستطلعون، إن السفر يساعدهم على الشعور بالإلهام (47%) والاتصال (46%)، كشف الاستطلاع عن أن 51% من المشاركين يسعون للحصول على إجازات مريحة، و43% يفضلون الاستكشاف الثقافي، و38% يتطلعون لزيارة المواقع التاريخية.

من بين المستجيبين، أعرب 25% عن رغبتهم في استكشاف أماكن جديدة وغير مألوفة، من ناحية أخرى، أعرب 23% عن تفضيلهم لزيارة الأماكن المألوفة لديهم بالفعل.

مصر السياحية الثقافية لأمريكان السفر السياحة أفضل الوجهات المغامرة

الأكثر قراءة

"سياحة مطروح" تشارك في المعسكر التدريبي للمجلس القومي للمرأة

التعليم العالى: 7 جامعات مصرية ضمن تصنيف شنغهاى الصينى لعام 2023

أسماء مصابي حادث تصادم طريق الإسماعيلية - بورسعيد

متاح الآن.. خطوات الاستعلام عن حركة ترقيات الموظفين 2023 للعاملين بالدولة

سقوط 17 ديلر مخدرات في 24 ساعة

مشاجرة تنتهي بـ"قتل شاب" في أشمون بالمنوفية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محاسن السنوسي

برامجنا فى الميزان

إسراء شوقي

ليبيا.. مشهد لم يتحرك «قيد أنملة»

إبراهيم داود

صيف زكريا محمد وفواكهه

ماجد حبته

الهند تدفع بالروبية

وائل لطفي

الخوف من قوة مصر

القس. رفعت فكرى

طفل فقير.. ولكنه غنى!!

جلال حمام

بفعل فاعل.. الأوروبيون يزدادون فقرًا

الحسين عبدالرازق

عمار يا سور الأزبكية!

صور

صور | البطولة العربية للأندية البطلة للجودو 2023 بالعلمين

سيرك الشارع في العلمين

"صُنع فى مصر".. تسليم قطار مترو جديد للقومية للأنفاق

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يغلق الحرم الإبراهيمى الشريف فى مدينة الخليل

عشرات الإصابات خلال اقتحام مئات المستوطنين المنطقة الشرقية فى نابلس

إصابة فلسطينى برصاص الجيش الإسرائيلى واختناق العشرات بالغاز فى نابلس