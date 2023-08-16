مصر تتصدر قائمة أفضل وجهات السفر السياحية للأمريكيين عام 2024

يهدف ثلاثة من كل عشرة أفراد في الولايات المتحدة الأمريكية، إلى أن يصبحوا "مسافرين ذوي خبرة" العام المقبل 2024، مع التركيز على التعلم والجولات المصحوبة بمرشدين، وفقًا لمسح جديد شمل 2000 أمريكي، حيث برزت مصر كوجهة سياحية رائعة لعام 2024 لمحبي الرحلات الثقافية وعاشقي المغامرة والرحاله، حسبما ذكرت صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية.

وأفادت الصحيفة، بأن الاستطلاع الذي أجرته OnePoll نيابة عن YMT Vacations، أظهر أن 51% من المشاركين يسعون للحصول على إجازات مريحة، و43% يفضلون الاستكشاف الثقافي، و38% يتطلعون إلى زيارة المواقع التاريخية.

وجهات جديدة وسياحة ثقافية

وتابعت أن من بين المستجيبين، أعرب 25% عن رغبتهم في استكشاف أماكن جديدة وغير مألوفة، ومن ناحية أخرى، أعرب 23% عن تفضيلهم لزيارة الأماكن المألوفة لديهم بالفعل، ففي عام 2024، يتطلع الأفراد للسفر إلى مجموعة متنوعة من الوجهات، حيث برزت المكسيك وكندا وفرنسا كمرشحين (42% لكل منها).

وأضافت أنه عند اختيار وجهة جديدة، وجد أن الجمال الطبيعي والمناظر الطبيعية هي أهم العوامل (58%)، تليها عن كثب مناطق الجذب التاريخية (50%)، كما تصدرت مصر كوجهة مثالية للحضارة القديمة قائمة الراغبين زيارة المشاهد التاريخية والرحالة والمغامرين بنسبة (46%) الذين رغبوا في زيارتها، تبعها العصر الذهبي لليونان (40%) وعصر الفايكنج (38%) عن كثب، كما يرغب 3 من كل 10 في زيارة عصر النهضة في إيطاليا (30%)، بينما أبدى 28 % اهتمامًا باستكشاف أوروبا خلال الحرب العالمية الثانية.

وقال المستطلعون، إن السفر يساعدهم على الشعور بالإلهام (47%) والاتصال (46%)، كشف الاستطلاع عن أن 51% من المشاركين يسعون للحصول على إجازات مريحة، و43% يفضلون الاستكشاف الثقافي، و38% يتطلعون لزيارة المواقع التاريخية.

من بين المستجيبين، أعرب 25% عن رغبتهم في استكشاف أماكن جديدة وغير مألوفة، من ناحية أخرى، أعرب 23% عن تفضيلهم لزيارة الأماكن المألوفة لديهم بالفعل.