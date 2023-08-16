الأربعاء 16 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

القبض على المتهمين بسرقة شقة فى الوايلى

حبس
حبس

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الوايلى بمديرية أمن القاهرة من أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم، باكتشافه سرقة مبلغ مالى، أجهزة صوتيات من داخل الشقة محل سكن والدته بدائرة القسم.

 وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة حارس العقار محل الواقعة ونجله.

وباتخاذ الإجراءات تم ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب "كسر الباب"، وبتطوير مناقشة المتهمين أقرا بارتكاب واقعة سرقة أخرى من داخل شقة كائنة بذات العقار ملك أحد الأشخاص "متوفى".

تم بإرشادهما ضبط المسروقات المستولى عليها وأقرا بإنفاقهما جزءًا من المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباتهما الشخصية، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

أجهزة وزارة الداخلية قسم شرطة الوايلي مديرية امن القاهرة سرقة مبلغ مالى التحريات المعلومات

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