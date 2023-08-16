الدواء: مصر وجنوب إفريقيا لديهما الفرصة لرفع معايير الرقابة بالقارة الإفريقية

عقدت هيئة الدواء المصرية أول اجتماعات مجموعة العمل المصرية الجنوب إفريقية المشتركة، وذلك في إطار تدشين مذكرة التفاهم التي تم توقيعها في يوليو الماضي بين هيئة الدواء المصرية وهيئة الرقابة على المنتجات الصحية بجنوب إفريقيا.

عقد الاجتماع برئاسة الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور بويتوميلو سيميت، الرئيس التنفيذي لهيئة الرقابة على المنتجات الصحية بجنوب إفريقيا، وبحضور ممثلي مجموعة العمل من الجانبين.

شهد الاجتماع مناقشات متبادلة بين ممثلي الهيئتين حول آليات تفعيل بنود مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين، ومتابعة خارطة الطريق للاعتماد المرجعي بين البلدين، والذي شملته مذكرة التفاهم، كذلك الاستفادة من التجارب الناجحة التي حققها الجانبان.

وأكد رئيس هيئة الدواء المصرية أن اجتماع اليوم يمثل خطوة مهمة إلى الأمام نحو الالتزام بتعزيز التعاون وتبادل الخبرات، وأن توقيع مذكرة التفاهم مهد الطريق نحو صياغة رؤية موحدة من شأنها إدارة حوار فعّال ومستمر بين الجانبين، كما أضاف أن الدولتين لديهما الفرصة لرفع معايير الرقابة بالقارة الإفريقية، وأن هذا التعاون يمهد الطريق إلى نفاذ وإتاحة المستحضرات الطبية المصرية بدولة جنوب إفريقيا.

جاء ذلك في إطار سعي الهيئة المستمر لدعم كل سبل التعاون مع نظرائها حول العالم، وكذا التأكيد على اهتمامها بالعمق الإفريقي، وتفعيل بنود مذكرة التفاهم التي عقدتها مع نظيرتها بدولة جنوب إفريقيا؛ لدعم نفاذ المستحضرات الطبية المصرية داخل القارة الإفريقية.