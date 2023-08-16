الأربعاء 16 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الدواء: مصر وجنوب إفريقيا لديهما الفرصة لرفع معايير الرقابة بالقارة الإفريقية

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

عقدت هيئة الدواء المصرية أول اجتماعات مجموعة العمل المصرية الجنوب إفريقية المشتركة، وذلك في إطار تدشين مذكرة التفاهم التي تم توقيعها في يوليو الماضي بين هيئة الدواء المصرية وهيئة الرقابة على المنتجات الصحية بجنوب إفريقيا.

عقد الاجتماع برئاسة الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور بويتوميلو سيميت، الرئيس التنفيذي لهيئة الرقابة على المنتجات الصحية بجنوب إفريقيا، وبحضور ممثلي مجموعة العمل من الجانبين.

شهد الاجتماع مناقشات متبادلة بين ممثلي الهيئتين حول آليات تفعيل بنود مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين، ومتابعة خارطة الطريق للاعتماد المرجعي بين البلدين، والذي شملته مذكرة التفاهم، كذلك الاستفادة من التجارب الناجحة التي حققها الجانبان.

وأكد رئيس هيئة الدواء المصرية أن اجتماع اليوم يمثل خطوة مهمة إلى الأمام نحو الالتزام بتعزيز التعاون وتبادل الخبرات، وأن توقيع مذكرة التفاهم مهد الطريق نحو صياغة رؤية موحدة من شأنها إدارة حوار فعّال ومستمر بين الجانبين، كما أضاف أن الدولتين لديهما الفرصة لرفع معايير الرقابة بالقارة الإفريقية، وأن هذا التعاون يمهد الطريق إلى نفاذ وإتاحة المستحضرات الطبية المصرية بدولة جنوب إفريقيا.

جاء ذلك في إطار سعي الهيئة المستمر لدعم كل سبل التعاون مع نظرائها حول العالم، وكذا التأكيد على اهتمامها بالعمق الإفريقي، وتفعيل بنود مذكرة التفاهم التي عقدتها مع نظيرتها بدولة جنوب إفريقيا؛ لدعم نفاذ المستحضرات الطبية المصرية داخل القارة الإفريقية.

IMG-20230816-WA0015
IMG-20230816-WA0015
الدواء مصر جنوب أفريقيا معايير الرقابة القارة الإفريقية

الأكثر قراءة

7 فئات تستحق الترقية وعلاوة الـ5% بأثر رجعى اعتبارًا من يوليو

"فاجأتها آلام الولادة بالطريق".. سائق ومسعف يولدان سيدة بسيارة إسعاف فى بنى سويف

اعترافات المتهم بقتل شقيقه بسوهاج: "ضربته بالنار والميراث السبب"

آخر التطورات بشأن تخفيف أحمال الكهرباء (خاص)

"مياه أسيوط" تتابع توسعات محطة عرب المدابغ استعدادًا لدخولها الخدمة

"التعليم العالى" تلاحق الكيانات الوهمية.. وتغلق جامعة "قاردن سيتى"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محاسن السنوسي

برامجنا فى الميزان

إسراء شوقي

ليبيا.. مشهد لم يتحرك «قيد أنملة»

إبراهيم داود

صيف زكريا محمد وفواكهه

ماجد حبته

الهند تدفع بالروبية

وائل لطفي

الخوف من قوة مصر

القس. رفعت فكرى

طفل فقير.. ولكنه غنى!!

جلال حمام

بفعل فاعل.. الأوروبيون يزدادون فقرًا

الحسين عبدالرازق

عمار يا سور الأزبكية!

صور

صور | البطولة العربية للأندية البطلة للجودو 2023 بالعلمين

سيرك الشارع في العلمين

"صُنع فى مصر".. تسليم قطار مترو جديد للقومية للأنفاق

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

"الخارجية الفلسطينية" تدين قتل الاحتلال الإسرائيلى شابين فلسطينيين فى أريحا

استشهاد فلسطينيين اثنين برصاص قوات الاحتلال فى مخيم عقبة جبر بالضفة الغربية