الأربعاء 16 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الزراعة: محطة المغرة للزراعة الآلية تضم 30 معدة لخدمة مشروع 1.5 مليون فدان

الزراعة واستصلاح
الزراعة واستصلاح الاراضى

أكد أحمد إبراهيم المستشار الاعلامى لوزير الزراعة واستصلاح الاراضى، تقديم كافة أوجه الدعم للمزارعين خاصة فى المناطق الجديدة والصحراوية وتشجيعهم على استخدام وسائل التكنولوجيا والآلات الحديثة فى الزراعة والحصاد.

وأضاف أن من ضمن الخدمات التى تم تقديمها للمزارعين هى محطة المغرة للزراعة الالية بمحافظة مرسى مطروح وهى المحطة رقم 133 فى محطات قطاع الزراعة الالية على مستوى الجمهورية، وتحتوى على أكثر من 30 الة ومعدة من الجرارات والمعدات الثقيلة والالات الزراعية التى تناسب الزراعات فى تلك المنطقة وخدمة منتفعى شركة الريف المصرى والمليون ونصف مليون فدان، حيث يتم تأجيرها بأسعار مخفضة لتخفيف العبء على المزارعين وتكاليف الزراعة فى تلك المنطقة الصحراوية.

من جانبه قال اللواء عمرو عبد الوهاب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصرى الجديد، أنه يتم متابعة أنشطة المنتفعين بأراضى "الريف المصرى"، و أن الشركة حريصة على توفير كافة الخدمات الممكنة لهم، بهدف التكامل معهم والتيسير عليهم، ودعم مجهوداتهم نحو تحقيق ودفع حركة التنمية فى أراضى المشروع القومى 1.5 مليون فدان.

أضاف محطة المغرة للزراعة الالية تقدم خدمة للمنتفعين بأراضي المشروع و التيسير عليهم من خلال خفض التكاليف وتخفيض أسعار استئجار وتشغيل المعدات، ونشر محطات الزراعة الآلية بمختلف أراضى "الريف المصرى الجديد" ومشروع المليون ونصف المليون فدان، مع الحرص على إمداد تلك المحطات بالكوادر الفنية المؤهلة فى مجال الميكنة الزراعية، بهدف تيسير كافة أسباب النجاح لمشروعات المنتفعين تحت مظلة "الريف المصرى".

وأشار  عبد الوهاب إلى أن محطة الزراعة الآلية بالمغرة تضم أكثر من 30 آلة ومعدة من الجرارات والمعدات الثقيلة، وكذا الآلات الزراعية التي تناسب نوعية وطبيعة الزراعات فى منطقة المغرة، من خلال الاتفاق على تأجير المعدات للمزارعين بأسعار مخفضة، سعياً لتخفيف الأعباء على المزارعين والإسهام فى تقليص تكاليف زراعاتهم فى مناطق المشروع.

الريف المصري الجديد الزراعة واستصلاح الأراضي التكنولوجيا مرسى مطروح المعدات الثقيلة مشروع 1 5 مليون فدان

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