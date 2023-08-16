الاحتلال الإسرائيلي يغلق الحرم الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل

أغلقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الحرم الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل، منذ الساعة العاشرة من مساء أمس، ولمدة 24 ساعة.

وقال مدير الحرم الإبراهيمي غسان الرجبي، في بيان اليوم الأربعاء، إن قوات الاحتلال أغلقت الحرم أمام المصلين، وفتحته بالكامل أمام المستوطنين المتطرفين اليهود، بحجة “الأعياد اليهودية”.

وقال الناشط ضد الاستيطان أسامة مخامرة، في بيان، إن عددا من مستوطني مستعمرة "ماعون" المقامة على أراضي المواطنين بمسافر يطا جنوب الخليل هدموا غرفة سكنية في منطقة خلال العدرة.

ويستغل الاحتلال الأعياد اليهودية للتنغيص على أبناء الشعب الفلسطيني، بالتزامن مع انتهاكات كبيرة تمارسها قوات الاحتلال من فرض حصار وتشديد الإجراءات العسكرية على الحواجز، وإعاقة وصول المواطنين إلى الأماكن المقدسة لا سيما إلى الحرم الإبراهيمي الشريف.

وعلى صعيد متصل، هدم مستوطنون متطرفون يهود، اليوم الأربعاء، غرفة سكنية جنوب مدينة الخليل، جنوب الضفة الغربية المحتلة.

إلى ذلك، قال نادي الأسير الفلسطيني، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي، اعتقلت، اليوم الأربعاء، 17 فلسطينيا من الضفة الغربية، وسط إطلاق كثيف للنيران في مناطق متفرقة في مدن بيت لحم والخليل ورام الله والبيرة وطولكرم ونابلس وجنين وأحياء عدة بالقدس الشرقية المحتلة.