الأربعاء 16 أغسطس 2023
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حوادث

اعترافات المتهم بقتل شقيقه بسوهاج: "ضربته بالنار والميراث السبب"

جريدة الدستور

أدلى المتهم بقتل شقيقه بمحافظة سوهاج باعترافات تفصيلية عن كيفية تخطيط وتنفيذ جريمته.

وقال المتهم في التحقيقات، إنه على خلاف دائم مع شقيقه بسبب الميراث الذي تركه والده، وأنه كان يتعنت معه في توزيع التركة ودائم السباب والشتم له، مما دفعه إلى ارتكاب جريمته بمعاونة شقيقه الآخر، والتي وقعت أثناء ساعة غضب فتوجه حاملًا سلاحه الآلي وأثناء تواجده بالأرض المملوكة لهم أطلق عليه وابلا من الأعيرة النارية، فأرداه قتيلًا.

كانت الأجهزة الأمنية تمكنت من كشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة أخميم بمديرية أمن سوهاج من أحد المستشفيات باستقباله مزارعا مصابا وتوفـى عقب وصوله.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أسفرت الجهود عن أن وراء ارتكاب الواقعة شقيقي المتوفى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة لوجود خلافات بينهم حول الميراث، حيث قاما بتاريخ الواقعة باستغلال تواجد المجنى عليه بقطعة أرض زراعية، وقام أحدهما بإطلاق عيار ناري عليه من سلاح كان بحوزته نتج عنه وفاته، كما تم ضبط السلاح المستخدم في الواقعة فرد محلى- عدد من الطلقات لذات العيار.

وتباشر النيابة العامة التحقيق مع المتهمين مع صدور قرار بحبسهم على ذمة التحقيقات.

مركز شرطة أخميم مديرية أمن سوهاج الميراث

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