الأربعاء 16 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"مياه أسيوط" تتابع توسعات محطة عرب المدابغ استعدادًا لدخولها الخدمة

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

عقدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد اجتماعا لمتابعة أعمال الإحلال والتجديد لمحطة معالجة صرف صحي عرب المدابغ، بهدف رفع الطاقة التصميمية من 70 ألف م3/ يوم إلى 105 آلاف م3/ يوم، للتغلب على التصرفات الزائدة من مدينة أسيوط بالكامل وقريتي درنكة.
جاء ذلك بحضور مع ممثل الشركة القابضة مهندس احمد ورد وممثلي شركة ترسانة الإسكندرية.
كما استعرض المهندس علي الشرقاوي، رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، الموقف التنفيذي لأعمال الإحلال والتجديد الجارية بالمحطة، وأهم المنشآت التي تم تنفيذها وأعمال الإحلال والتجديد، التي تمت في أحواض التهوية والحوض الابتدائي والفلتر الرملي لتطوير نظام المعالجة بيئيًا، وأهم سبل معالجة الحمأة بيئيًا للمتبقي من مجمع محطات معالجة الصرف الصحي، وأهم التوريدات الإلكتروميكانيكية التي تم توريدها.
وأوصي الشرقاوي بأهمية الالتزام بالجدول الزمني لإنهاء الأعمال في مواعيدها المحددة وطرق حلول مبتكرة، لتذليل كل العقبات التي تحول دون ذلك حتى تتحقق الخدمة المرجوة في أقرب وقت ممكن.

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"مياه أسيوط" تتابع توسعات محطة عرب المدابغ استعدادًا لدخولها الخدمة

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