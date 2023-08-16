2000 فرصة عمل بأكبر مشروعين للطاقة الشمسية فى أسوان (خاص)

تقدم مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة في محافظة أسوان، 2000 فرصة عمل مباشرة لأبناء المحافظة بمختلف تخصصاتهم المهنية والفنية، ضمن المسئولية المجتمعية التي تقوم بها هيئة تنمية الطاقة الجديدة والمتجددة NREA بالتعاون مع شركات القطاع الخاص الدولية والمحلية العاملة في الطاقات المتجددة.

وتأتي هذه الفرص ضمن أكبر مشروعين في إفريقيا لتوليد الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية بقدرة 700 ميجاوات بقري "فارس" و"كوأمبو" وسط محافظة أسوان.

وكشف مصدر بهيئة تنمية الطاقة الجديدة والمتجددة لـ"الدستور"، عن أن المشروعين يقعان في الظهير الصحراوي لمركز كوم أمبو وسط ومحافظة أسوان، وتبلغ القدرات المولدة من مشروع "فارس" لتوليد الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية بقدرة 267 ميجاوات، سوف تقوم هيئة تنمية الطاقة الجديدة بتنفيذ 67 ميجاوات.

وتم طرح الـ200 ميجاوات على القطاع الخاص لتنفيذها، فيما تبلغ القدرات المولدة من مشروع "كومبو" لتوليد الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية 500 ميجاوات تنفذها إحدى الشركات الصينية المتخصصة في مجال الطاقات المتجددة.

وبيَّن المصدر أنه في مطلع الربع الأول من العام الجاري- 2023- أعلنت مديرية القوى العاملة بأسوان عن توفير فرص عمل للشباب من الجنسين فى مشروع محطات الطاقة الشمسية الجديد بقرية "فارس" ومركز "كوم أمبو".

وتم البدء في تعيين عدد كبير من المهندسين من الجنسين، والعمالة الفنية والعمالة العادية والسائقين ومهندسي وفنيي السلامة والصحة المهنية والمحاسبين.

وبحسب المنصة الرسمية لموقع خريطة مشروعات مصر، تعتبر محافظة أسوان من المحافظات الواعدة في مجال توليد الطاقة الشمسية، فبعد بدء تنفيذ أكبر مدينة شمسية بالعالم على أرض قرية بنبان، والتي تولد طاقة بحجم يعادل 90% من إنتاج السد العالي، تستعد هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة إلى تنفيذ محطة جديدة بقرية "فارس" ومركز "كوم أمبو".