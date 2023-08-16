الأربعاء 16 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

حبس عاطلان ضبطا بـ"حشيش وهيروين" في الإسكندرية

محكمة
محكمة

قررت النيابة العامة بالإسكندرية، حبس عاطلين 4 أيام علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامهما بالاتجار فى المواد المخدرة وحياتهما كمية من الحشيش والهيروين وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات وإرسالها الي المعمل الكيماوي للفحص.

وتلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطلين بالاتجار وتريج المواد المخدرة على عملائهما مُتخذين من دائرة قسم شرطة ثان الرمل مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تم عمل كمين وألقي القبض على الأول وتبين أنه عاطل له معلومات جنائية، وبتفتيشه عثر بحوزته على كمية من مخدر الحشيش ومبلغ مالى وهاتف محمول.

كما القي القبض على الثاني تبين عاطل "له معلومات جنائية"، حال تواجده بمحل سكنه بدائرة قسم شرطة ثان الرمل، وبحوزته كمية لمخدر الهيروين ومبلغ مالى وهاتف محمول، وبمواجهتهما أيدا بما جاء بالتحريات، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

إتجار فى المواد المخدرة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات الإسكندرية الحشيش والهيروين المعمل الكيماوي النيابة العامة بالإسكندرية

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