3 مصابين بحريق منزل فى أخميم

سيطرت قوات الحماية المدنية على حريق نشب بمنزل بدائرة مركز أخميم شرقى محافظة سوهاج، نتجت عن الحريق إصابة 3 من بينهم سيدة بحروق متفرقة بالجسم تراوحت ما بين 20 و50%، وتم نقل المصابين للمستشفى لتلقى العلاج اللازم.

بداية الواقعة عقب ورود بلاغ من مستشفى سوهاج الجامعى يفيد بوصول 3 أشخاص مصابين من بينهم سيدة في حريق نشب بمنزل بدائرة مركز أخميم، وتمت السيطرة عليه بمعرفة قوات الحماية المدنية، وتم الحد من انتشار الحريق ومنع وصوله للمنازل المجاروة.

وبالفحص عقب الانتقال والمعاينة والدفع بـ2 سيارة إطفاء إلى مكان الحادث، تبين نشوب الحريق بمنزل مكون من 3 طوابق بدائرة المركز عقب حدوث تسريب للغاز من أسطوانة بوتاجاز، ونتجت عن الحريق إصابة 3 مواطنين باصابات مختلفة وبنسب مختلفة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى سوهاج الجامعى، وتقديم الإسعافات اللازمة لهم.

وتم تعيين الخدمات اللازمة بمنطقة الحريق، وتمت أعمال التبريد وانحصرت التلفيات في احتراق بعض المنقولات المنزلية الموجودة بالمنزل محل الحريق، وتم اتخاذ كل الإجراءات اللازمة قانونًا، وإخطار جهة التحقيق المختصة التي تولت التحقيق في الواقعة.