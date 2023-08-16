"الأرصاد" تحذر المصطافين بشواطئ البحرين المتوسط والأحمر.. وأمطار تصل للسيول بتلك المناطق

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم على أغلب أنحاء الجمهورية، مؤكدة أن هناك استمرارا في تحسن الأحوال الجوية في معظم محافظات الجمهورية.

وأضافت، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى: "نتأثر بامتداد مرتفع العروض الوسطى الذي دائما يكون مصحوبا بكتل هوائية شمالية قادمة من جنوب أوروبا بالبحر المتوسط، وهذه الكتل معتدلة ومنخفضة في درجات حرارتها".

وتابعت: "يؤثر في طبقات الجو العليا امتداد منخفض جوي يعمل على ظهور السحب المنخفضة والمتوسطة، وبخاصة في فترة الصباح لتحجب جزءا من أشعة الشمس ما يساعد على تلطيف الأجواء".

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: "العظمى في فترة النهار على القاهرة الكبرى ستكون ما بين 33 إلى 34 درجة مئوية في الظل والمحسوسة ما بين 35 إلى 36 درجة مئوية".

وواصلت: "الطقس حار رطب على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري، شديد الحرارة على المناطق الجنوبية وعلى جنوب سيناء، وخلال الليل تكون الأجواء معتدلة تماما على معظم أنجاء الجمهورية".

وحذرت غانم، من ارتفاع الأمواج على خليج السويس والبحر الأحمر والذي يصل إلى 2.5 و3.5 متر، لذا فهو غير مؤهل لكل الصيد والملاحة البحرية والتنزه الشاطئي، لافتة إلى ارتفاع الأمواج بالبحر المتوسط خاصة في الجهة الغربية، مرددة: "على المصطافين توخي الحذر وعدم التعمق في البحرين والتواجد بقرب الشاطئ".

وأكدت الدكتورة منار غانم ، استمرار فرص سقوط أمطار على جنوب البلاد خاصة في سانت كاترين وحلايب وشلاتين، ودهب وطابا، وهي في مجملها أمطار رعدية، وتكون كمياتها بين الخفيفة والمتوسطة، موضحة أنها قد تشكل سيولا في بعض مناطق سانت كاترين لطبيعتها الجبلية.