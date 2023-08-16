الأربعاء 16 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"الأرصاد" تحذر المصطافين بشواطئ البحرين المتوسط والأحمر.. وأمطار تصل للسيول بتلك المناطق

شواطئ الإسكندرية
شواطئ الإسكندرية

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم على أغلب أنحاء الجمهورية، مؤكدة أن هناك استمرارا في تحسن الأحوال الجوية في معظم محافظات الجمهورية.

وأضافت، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى: "نتأثر بامتداد مرتفع العروض الوسطى الذي دائما يكون مصحوبا بكتل هوائية شمالية قادمة من جنوب أوروبا بالبحر المتوسط، وهذه الكتل معتدلة ومنخفضة في درجات حرارتها".

وتابعت: "يؤثر في طبقات الجو العليا امتداد منخفض جوي يعمل على ظهور السحب المنخفضة والمتوسطة، وبخاصة في فترة الصباح لتحجب جزءا من أشعة الشمس ما يساعد على تلطيف الأجواء".

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: "العظمى في فترة النهار على القاهرة الكبرى ستكون ما بين 33 إلى 34 درجة مئوية في الظل والمحسوسة ما بين 35 إلى 36 درجة مئوية".

وواصلت: "الطقس حار رطب على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري، شديد الحرارة على المناطق الجنوبية وعلى جنوب سيناء، وخلال الليل تكون الأجواء معتدلة تماما على معظم أنجاء الجمهورية".

وحذرت غانم، من ارتفاع الأمواج على خليج السويس والبحر الأحمر والذي يصل إلى 2.5 و3.5 متر، لذا فهو غير مؤهل لكل الصيد والملاحة البحرية والتنزه الشاطئي، لافتة إلى ارتفاع الأمواج بالبحر المتوسط خاصة في الجهة الغربية، مرددة: "على المصطافين توخي الحذر وعدم التعمق في البحرين والتواجد بقرب الشاطئ".

وأكدت الدكتورة منار غانم ، استمرار فرص سقوط أمطار على جنوب البلاد خاصة في سانت كاترين وحلايب وشلاتين، ودهب وطابا، وهي في مجملها أمطار رعدية، وتكون كمياتها بين الخفيفة والمتوسطة، موضحة أنها قد تشكل سيولا في بعض مناطق سانت كاترين لطبيعتها الجبلية.

الأرصاد امطار سيول المصطافين البحر المتوسط البحر الاحمر

الأكثر قراءة

وزير الصحة: إضافة 15 مليون منتفع جديد للاستفادة من خدمات "التأمين الصحي"

بالأسماء.. إصابة 15 شخصًا فى انقلاب "ميكروباص" ببنى سويف

"الأعلى تاريخيًا".. رقم قياسى جديد لـ"بيت الروبى" لـ كريم عبدالعزيز

حظك اليوم لجميع الأبراج الفلكية الأربعاء 16 أغسطس 2023

الأمم المتحدة تنشد استمرار الضغط على "طالبان" من أجل حقوق المرأة

حبس 7 أشخاص متهمين بنشر أخبار للتحريض ضد مؤسسات الدولة 15 يومًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محاسن السنوسي

برامجنا فى الميزان

إسراء شوقي

ليبيا.. مشهد لم يتحرك «قيد أنملة»

إبراهيم داود

صيف زكريا محمد وفواكهه

ماجد حبته

الهند تدفع بالروبية

وائل لطفي

الخوف من قوة مصر

القس. رفعت فكرى

طفل فقير.. ولكنه غنى!!

جلال حمام

بفعل فاعل.. الأوروبيون يزدادون فقرًا

الحسين عبدالرازق

عمار يا سور الأزبكية!

صور

صور | البطولة العربية للأندية البطلة للجودو 2023 بالعلمين

سيرك الشارع في العلمين

"صُنع فى مصر".. تسليم قطار مترو جديد للقومية للأنفاق

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

"الخارجية الفلسطينية" تدين قتل الاحتلال الإسرائيلى شابين فلسطينيين فى أريحا

استشهاد فلسطينيين اثنين برصاص قوات الاحتلال فى مخيم عقبة جبر بالضفة الغربية