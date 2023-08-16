قبل زيارة الرئيس.. شبكة طرق وبنية تحتية عملاقة في مطروح

يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، عدة مشروعات قومية واستراتيجية في المنطقة الغربية على جميع المحاور، بينها في مطروح والسلوم.

وبالتزامن مع افتتاح الرئيس للعديد من المشروعات اليوم، تستعرض “الدستور” في التقرير التالي، ابرز المشروعات بالقطاع الخدمي والطرق التي شهدتها محافظة مرسى مطروح:

-تنفيذ أعمال مشروع ازدواج طريق سيوة مطروح الذي يعد خطوة نحو تطوير الطريق بطول 300 كيلومتر، في الاتجاه من سيوة إلى مرسى مطروح، ومن المفترض الانتهاء منه خلال النصف الأول من عام 2024، بعرض 16 متراً وسمك خرسانة 30 سم وطبقة أساس 10 سم.

-رصف طريق الرميلة بمطروح، ومشروع رفع كفاءة الطريق الساحلى من سيدى عبدالرحمن حتى الضبعة بطول ٥٠ كم.

-تنفيذ شبكة طرق داخلية بمدن ومراكز المحافظة الثمانية بداية من مدينة الحمام شرقاً وحتى مدينة السلوم غرباً وواحة سيوة؛ وبلغ أجمالى الطرق الداخلية المرصوفة 360 كم بتكلفة نصف مليار جنيه.

-الانتهاء من استكمال رصف وتطوير طريق كورنيش الأبيض الجديد بطول 8 كم، وطريق مطروح ورصف وتطوير مدخل واحة سيوة، حيث شهد قطاع الطرق تنفيذ إجمالى أطوال (412,82) كم من خلال مديرية الطرق وبتمويل من المحافظة بتكلفة568.59 مليون جنيه.

وعن القطاع الخدمي

-تم تطوير عدد من المستشفيات والوحدات الصحية بمطروح للارتقاء بالخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمواطنين.

-تجهيز مستشفى مدينة سيدى برانى المركزى بالأجهزة والأثاث والمفروشات.

-الانتهاء من تطوير مستشفيتين غرب مدينة مرسى مطروح وهما السلوم وسيدى برانى المركزيان.

-تطوير مستشفى الحمام بتكلفة 21 مليون جنيه، وتطوير مستشفى العلمين بتكلفة 5 ملايين جنيه.

-إنشاء مستشفى النجيلة المركزي عام 2019 بتكلفة 109 ملايين جنيه.

-تنفيذ مشروعات إنشاء لعدد 14 مدرسة بجميع المراحل التعليمية المختلفة، وتكلفت نحو 195 مليون جنيه.

-كما تم إنشاء مدرسة سيوة الثانوية الزراعية في عام 2019 بتكلفة 36.1 مليون جنيه على مساحة 35 فداناً، بالإضافة إلى مدرسة الضبعة الفنية بتكلفة 42 مليون جنيه.