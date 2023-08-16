الأربعاء 16 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تنطلق اليوم.. تفاصيل المشاركة المصرية في البطولة العربية للجودو بالعلمين

بطولة الجودو العربية
بطولة الجودو العربية بالعلمين

تنطلق اليوم الأربعاء منافسات الأشبال في البطولة العربية للجودو بمدينة العلمين، وتستمر حتى 18 أغسطس الجاري، ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة، أكبر حدث ترفيهي في مصر والشرق الأوسط، والذي يشهد العديد من الفعاليات، منها حفلات لكبار نجوم الوطن العربي وأضخم الأحداث الفنية والرياضية، بمشاركة 30 فريقا مصريا يمثلهم 192 لاعبا ولاعبة. 

الأندية المصرية المشاركة في البطولة العربية
وجاء الأندية المشاركة كالتالي:

أكاديمية أيبون 2 - أكاديمية أيبون مصر - الاتحاد المصري للجودو - الاتحاد السكندري - الزمالك - الصيد الرياضي - المؤسسة العسكرية - المؤسسة العسكرية الهايكستب - المشروع القومي للناشئين - صيد المحلة - جزيرة الورد - مركز التنمية الشبابية باستاد المنصورة - نادي أصحاب الجياد - نادي أعلي فاقوس - نادي الجيزة الجديدة الرياضي الخاص - نادي الحوار المصري - نادي الرحاب - نادي الرواد المصري - نادي الزهور - نادي الشمس - نادي الصيد الرياضي المحلة الكبرى - نادي الطيران - نادي بلدية المحلة - نادي بورفؤاد - نادي سبورتنج الإسكندرية - نادي سكة حديد طنطا مصر - نادي سموحة - نادي هليوبوليس - نادي وادي دجلة المعادي - المؤسسة العسكرية السويس.

وتأتي إقامة البطولة في مصر فى ظل ثقة الاتحادات الدولية والعربية والأفريقية بإقامة البطولات على أرض المحروسة بعد النجاح الكبير الذي حققته على مدار السنوات الماضية في استضافة العديد من البطولات العالمية ولاقت إشادات كبيرة من الاتحادات القارية.

وتنطلق خلال دقائق منافسات اليوم الثاني للبطولة فئة الأشبال وتبدأ المنافسات في الفترة الصباحية من التاسعة حتى الواحدة و النصف مساء، لأوزان 34 كجم، 38 كجم، 42 كجم، 46 كجم، 50 كجم، 55 كجم، على مستوى الذكور، أوزان  كجم 52، 57 كجم، 63 كجم، 70 كجم ، 78 كجم، فوق 78 كجم، على مستوى الإناث، حيث تقام الأدوار التمهيدية والنهائية والتتويج.

أكبر حدث ترفيهي في مصر أغسطس الجارى الاتحاد المصرى للجودو البطولة العربية للجودو بمدينة العلمين الجديدة الشرق الأوسط العلمين الجديدة

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