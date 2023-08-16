الأربعاء 16 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بي بي سي: الجمهوريون يدعمون ترامب في انتخابات 2024 رغم مشاكله القانونية

ترامب
ترامب

قالت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” في تقرير لها إنه رغم المشاكل القانونية للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلا أن الجمهوريين ما زالوا يدعمون ترامب في حملة انتخابات الرئاسة المقررة 2024.

ترامب وانتخابات 2024

وقالت بي بي سي، إنه في كل مرة يتم فيها توجيه المزيد من التهم الجنائية إلى دونالد ترامب، يزداد الدعم لحملته لإعادة انتخابه رئيسًا، وحتى الآن شهدت كل لائحة اتهام زيادة في معدلات تصويت السيد ترامب.

وقالت بي بي سي : كل اتهام يجلب المزيد من التبرعات للحملة - وهو أمر محظوظ  لترامب لأن هذه الأموال تُستخدم أيضًا لدفع أتعابه القانونية، ولذلك يبدو واضحًا أن الجمهوريين  يضاعفون من موقفهم من ترامب ويعززون فرصه في الفوز بترشيح الحزب ليكون مرشحهم الرئاسي.

txt

حال فوزه بالانتخابات.. هل يستخدم ترامب العفو الرئاسى لإنقاذ نفسه من السجن؟

الجمهوريون يدعمون ترامب 

ووفقا لاستطلاع للرأي  أجرته بي بي سي، فقد اعتقد 68.5٪ من الأصوات من الجمهوريون أن المرشح الرئاسي للحزب يجب أن يكون ترامب.

ويقول وليام سبنسر" جمهوري" في استطلاع بي بي سي، إن السبب الوحيد لتوجيه الاتهامات ضد ترامب الآن، بعد عامين ونصف من الانتخابات، هو منعه من العودة إلى البيت الأبيض، وقال "إنهم يتدخلون بالفعل في تنفيذ حملته ومحاولة انتخابه".

وقالت سالي جروبس هي رئيسة الحزب الجمهوري في مقاطعة كوب،  أن السيد ترامب يمكنه التعامل مع أربع قضايا قضائية وحملة انتخابية في نفس الوقت، وقالت: "إنه مقاتل ، وقد اعتاد القتال ، وكان يقاتل منذ سنوات لذلك أعتقد أنه لن يواجه مشكلة".

 وقال سكايلر أكينز:  إنه لا يدعم السيد ترامب ليصبح المرشح الجمهوري - ولكن إذا فاز بالترشيح ، فسوف يقوم بحملة لصالحه، وقال "أود أن أرى دماء جديدة فقط. لقد سئمت من وجود رؤساء يبلغون من العمر 70 و80 عاما".

بى بى سى دونالد ترامب ترامب مغربية انتخابات انتخابات الرئاسة

الأكثر قراءة

وزير الصحة: إضافة 15 مليون منتفع جديد للاستفادة من خدمات "التأمين الصحى"

بالأسماء.. إصابة 15 شخصًا فى انقلاب "ميكروباص" ببنى سويف

"الأعلى تاريخيًا".. رقم قياسى جديد لـ"بيت الروبى" لـ كريم عبدالعزيز

حظك اليوم لجميع الأبراج الفلكية الأربعاء 16 أغسطس 2023

وفاة طيار فى رحلة من الولايات المتحدة إلى تشيلى

الصحة: مصر تستضيف أكثر من 9 ملايين مهاجر.. ونسهل وصولهم للخدمات الصحية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محاسن السنوسي

برامجنا فى الميزان

إسراء شوقي

ليبيا.. مشهد لم يتحرك «قيد أنملة»

إبراهيم داود

صيف زكريا محمد وفواكهه

ماجد حبته

الهند تدفع بالروبية

وائل لطفي

الخوف من قوة مصر

القس. رفعت فكرى

طفل فقير.. ولكنه غنى!!

جلال حمام

بفعل فاعل.. الأوروبيون يزدادون فقرًا

الحسين عبدالرازق

عمار يا سور الأزبكية!

صور

صور | البطولة العربية للأندية البطلة للجودو 2023 بالعلمين

سيرك الشارع في العلمين

"صُنع فى مصر".. تسليم قطار مترو جديد للقومية للأنفاق

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

"الخارجية الفلسطينية" تدين قتل الاحتلال الإسرائيلى شابين فلسطينيين فى أريحا

استشهاد فلسطينيين اثنين برصاص قوات الاحتلال فى مخيم عقبة جبر بالضفة الغربية