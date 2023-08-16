بي بي سي: الجمهوريون يدعمون ترامب في انتخابات 2024 رغم مشاكله القانونية

قالت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” في تقرير لها إنه رغم المشاكل القانونية للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلا أن الجمهوريين ما زالوا يدعمون ترامب في حملة انتخابات الرئاسة المقررة 2024.

ترامب وانتخابات 2024

وقالت بي بي سي، إنه في كل مرة يتم فيها توجيه المزيد من التهم الجنائية إلى دونالد ترامب، يزداد الدعم لحملته لإعادة انتخابه رئيسًا، وحتى الآن شهدت كل لائحة اتهام زيادة في معدلات تصويت السيد ترامب.

وقالت بي بي سي : كل اتهام يجلب المزيد من التبرعات للحملة - وهو أمر محظوظ لترامب لأن هذه الأموال تُستخدم أيضًا لدفع أتعابه القانونية، ولذلك يبدو واضحًا أن الجمهوريين يضاعفون من موقفهم من ترامب ويعززون فرصه في الفوز بترشيح الحزب ليكون مرشحهم الرئاسي.

الجمهوريون يدعمون ترامب

ووفقا لاستطلاع للرأي أجرته بي بي سي، فقد اعتقد 68.5٪ من الأصوات من الجمهوريون أن المرشح الرئاسي للحزب يجب أن يكون ترامب.

ويقول وليام سبنسر" جمهوري" في استطلاع بي بي سي، إن السبب الوحيد لتوجيه الاتهامات ضد ترامب الآن، بعد عامين ونصف من الانتخابات، هو منعه من العودة إلى البيت الأبيض، وقال "إنهم يتدخلون بالفعل في تنفيذ حملته ومحاولة انتخابه".

وقالت سالي جروبس هي رئيسة الحزب الجمهوري في مقاطعة كوب، أن السيد ترامب يمكنه التعامل مع أربع قضايا قضائية وحملة انتخابية في نفس الوقت، وقالت: "إنه مقاتل ، وقد اعتاد القتال ، وكان يقاتل منذ سنوات لذلك أعتقد أنه لن يواجه مشكلة".

وقال سكايلر أكينز: إنه لا يدعم السيد ترامب ليصبح المرشح الجمهوري - ولكن إذا فاز بالترشيح ، فسوف يقوم بحملة لصالحه، وقال "أود أن أرى دماء جديدة فقط. لقد سئمت من وجود رؤساء يبلغون من العمر 70 و80 عاما".