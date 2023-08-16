عبدالمنعم إسرافيل: قبائل مطروح هم حماة البوابة الغربية لمصر،

أوضح العمدة عبدالمنعم إسرافيل، المتحدث الرسمى باسم مجلس عمد ومشايخ مطروح، أن قبائل مطروح هم حماة البوابة الغربية لمصر، وداعمون ومساندون للقيادة السياسية وخطط التنمية والمشروعات العملاقة التى تمت على أرض الواقع، وشعر بها كل مواطن مصرى ووقف العالم مبهورًا ليرى التنمية العملاقة التى قادها الرئيس السيسى فى جميع ربوع الجمهورية.

وأضاف أن تلك التنمية جعلت لمصر مكانة عالمية تسهم فى خلق فرص عمل وتحسين المستوى المعيشى للمواطن المصرى، مرددًا: «ندعم خطة التنمية التى يقودها الرئيس السيسى من أجل مصر»، مشيرًا إلى أن قبائل مطروح هم حراس البوابة الغربية لمصر، ودماؤهم فداءً لأرض الوطن، ومساندون للرئيس لمحاربة الإرهاب حفاظًا على أمن وأمان مصر.

وأوضح أنه فى عهد الرئيس السيسى جرى مد شبكات المياه وإنشاء الطرق، وإنشاء مدينة العلمين الجديدة ورأس الحكمة الجديدة، والتوسع فى إنشاء محطات التحلية لتوفير مياه الشرب للأهالى، إضافة إلى البدء فى تنفيذ ميناء تجارى جديد بمدينة النجيلة لتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة.