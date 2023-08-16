الأنبا بشارة يُشارك في نهضة السيدة العذراء في كنيستها بالبربا

تفقد الأنبا بشارة أسقف أبو قرقاص للأقباط الكاثوليك، النهضة الروحية بكنيسة السيدة العذراء بالبربا، وكان في استقباله الاب بيشوي حبيب راعي الكنيسة.

وأعطى خدمة الكلمة الأب ميلاد جميل عن مريم العذراء قدوة ومثال لنا في الايمان والرجاء والمحبة، فإذا أردنا ان نكون قديسين فعلينا ان ان ننظر دائما لأمنا مريم ونتعلم منها.

كما أعطى الأنبا بشارة كلمة تشجيعية للجميع عن حياة الرجاء التي نحن مدعوون أن نعيشها وسط مليء بالاحباطات، فلنكن أنبياء رجاء وحياة وسلام ومحبة.