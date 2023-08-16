الأربعاء 16 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

دراسة: الشباب معرضون للإصابة بأمراض تنفسية خطيرة جراء السجائر الإلكترونية

السجائر الإلكترونية
السجائر الإلكترونية

أظهرت دراسة أمريكية جديدة صدرت اليوم الثلاثاء أن الشباب معرضون لخطر الإصابة بأعراض تنفسية خطيرة،  بسبب السجائر الإلكترونية بما في ذلك التهاب الشعب الهوائية وضيق التنفس، بعد 30 يوما فقط من استخدام السجائر الإلكترونية.

وذكرت شبكة "سي إن بي سي" الإخبارية الأمريكية أن هناك باحثين من مركز أبحاث التبغ في المركز الشامل للسرطان بجامعة ولاية أوهايو وكلية الطب بجنوب كاليفورنيا الأمريكية قد أجروا لأربع سنوات دراسة شملت بيانات مستمدة من الاستطلاعات عبر الإنترنت لفحص الأثر الصحي للسجائر الإلكترونية التي تخلق بخارا يحتوي على النيكوتين وغيره من المواد الضارة.

 الإصابة بأعراض الجهاز التنفسي

وأفادت الدراسة، التي تم تمويلها جزئيا من قبل المعاهد الوطنية للصحة، بأن استخدام السجائر الإلكترونية مرتبط بزيادة خطر الإصابة بأعراض الجهاز التنفسي، بينما أضاف الباحثون أن منظمي الأدوية يجب أن يأخذوا في الاعتبار النتائج ويعملون على تقليل الأثر الصحي السلبي لاستخدام السجائر الإلكترونية على الشباب.

وأشارت الشبكة الإخبارية الأمريكية إلى أن السجائر الإلكترونية قد نجحت في إيجاد جيل جديد من المدمنين على النيكوتين في أقل من عقد من الزمان، مما عرض صحة ملايين الأطفال والمراهقين والشباب للخطر في الوقت الذي يهدد فيه هذا الأمر سنوات من التقدم في الحد من استخدام الشباب للتبغ.

امريكية دراسة النيكوتين السجائر الإلكترونية دراسة أمريكية

الأكثر قراءة

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 16 أغسطس 2023 بدون مصنعية

لخدمة المناطق الأكثر احتياجًا.. افتتاح 8 محطات تحلية جديدة بمطروح

جهود مكثفة لحل لغز العثور على جثتى زوجين إثر تعرضهما للصعق بقنا

"التعليم" تواصل تلقى طلبات التظلم على نتيجة الثانوية العامة

سعر الريال السعودى اليوم الأربعاء 16 أغسطس 2023 فى البنوك المصرية

«أصبحنا وأصبح الملك لله».. دعاء الصباح اليوم الأربعاء 16 أغسطس 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محاسن السنوسي

برامجنا فى الميزان

إسراء شوقي

ليبيا.. مشهد لم يتحرك «قيد أنملة»

إبراهيم داود

صيف زكريا محمد وفواكهه

ماجد حبته

الهند تدفع بالروبية

وائل لطفي

الخوف من قوة مصر

القس. رفعت فكرى

طفل فقير.. ولكنه غنى!!

جلال حمام

بفعل فاعل.. الأوروبيون يزدادون فقرًا

الحسين عبدالرازق

عمار يا سور الأزبكية!

صور

صور | البطولة العربية للأندية البطلة للجودو 2023 بالعلمين

سيرك الشارع في العلمين

"صُنع فى مصر".. تسليم قطار مترو جديد للقومية للأنفاق

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

"الخارجية الفلسطينية" تدين قتل الاحتلال الإسرائيلى شابين فلسطينيين فى أريحا

استشهاد فلسطينيين اثنين برصاص قوات الاحتلال فى مخيم عقبة جبر بالضفة الغربية