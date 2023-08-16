الخرباوى لـ"الشاهد": الإخوان كانوا يستغلون الشيخ الغزالى وقد وافقهم على هذا الاستغلال

قال الكاتب والمفكر الدكتور ثروت الخرباوي، إن هناك مشهدا للشيخ محمد الغزالي عندما تم تنصيب حسن الهضيبي مرشدا للإخوان، حيث اتفق الغزالي مع مجموعة من النظام الخاص الرافض لحسن الهضيبي، وخرجت مجموعة بسيارات لتحتل مكتب الإرشاد وأجبروا حسن الهضيبي على إمضاء بالتنازل عن موقع المرشد، أي أنه كان يوجد عنف شديد، ومن ثم قام مهدي عاكف بالمجيء بمجموعة أخرى لتقف ضدهم وما إلى ذلك.

وأضاف الخرباوي، خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر فضائية extra news، أن الإخوان كانوا وما زالوا حتى الآن يستغلون الشيخ الغزالي، وقد وافقهم على هذا الاستغلال.

وأوضح أن خطبة العيد في مسجد مصطفى محمود، كانت الآلاف تحضر الخطبة، ويقف فيها الشيخ الغزالي ويتحدث عن المضمون الفقهي الخاص بجماعة الإخوان في ثنايا الخطبة، كما كان للشيخ الغزالي دور كبير في نشر أفكار الإخوان في فترة السبعينات والثمانينات هو ومجموعة من الشيوخ.