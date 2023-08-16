الأربعاء 16 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الخرباوى لـ"الشاهد": الإخوان كانوا يستغلون الشيخ الغزالى وقد وافقهم على هذا الاستغلال

ثروت الخرباوي
ثروت الخرباوي

قال الكاتب والمفكر الدكتور ثروت الخرباوي، إن هناك مشهدا للشيخ محمد الغزالي عندما تم تنصيب حسن الهضيبي مرشدا للإخوان، حيث اتفق الغزالي مع مجموعة من النظام الخاص الرافض لحسن الهضيبي، وخرجت مجموعة بسيارات لتحتل مكتب الإرشاد وأجبروا حسن الهضيبي على إمضاء بالتنازل عن موقع المرشد، أي أنه كان يوجد عنف شديد، ومن ثم قام مهدي عاكف بالمجيء بمجموعة أخرى لتقف ضدهم وما إلى ذلك. 

وأضاف الخرباوي، خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر فضائية extra news، أن الإخوان كانوا وما زالوا حتى الآن يستغلون الشيخ الغزالي، وقد وافقهم على هذا الاستغلال. 

وأوضح أن خطبة العيد في مسجد مصطفى محمود، كانت الآلاف تحضر الخطبة، ويقف فيها الشيخ الغزالي ويتحدث عن المضمون الفقهي الخاص بجماعة الإخوان في ثنايا الخطبة، كما كان للشيخ الغزالي دور كبير في نشر أفكار الإخوان في فترة السبعينات والثمانينات هو ومجموعة من الشيوخ. 

الشيخ الغزالى الشيخ محمد الغزالي الإخوان استغلال الإخوان تنظيم الإخوان ثروت الخرباوى برنامج الشاهد

الأكثر قراءة

هل يستطيع «الذكاء الاصطناعى» سرقة كلمات المرور؟.. خبير تكنولوجيا يوضح طرق الأمان

ثروت الخرباوى لـ"الشاهد": لأول مرة أقول "محامٍ إخوانى" ضمن قتلة فرج فودة

بوتين: الغرب يثير أزمات لإجبار دول على الانصياع لاستعمار جديد

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 16 أغسطس 2023 فى المحافظات

ثروت الخرباوى لـ"الشاهد": الشيخ الباقورى أول من اتهم الإخوان باغتيال أحمد ماهر

ثروت الخرباوى لـ"الشاهد": الشيخ الغزالى اتهم حسن الهضيبى بالماسونية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محاسن السنوسي

برامجنا فى الميزان

إسراء شوقي

ليبيا.. مشهد لم يتحرك «قيد أنملة»

إبراهيم داود

صيف زكريا محمد وفواكهه

ماجد حبته

الهند تدفع بالروبية

وائل لطفي

الخوف من قوة مصر

القس. رفعت فكرى

طفل فقير.. ولكنه غنى!!

جلال حمام

بفعل فاعل.. الأوروبيون يزدادون فقرًا

الحسين عبدالرازق

عمار يا سور الأزبكية!

صور

صور | البطولة العربية للأندية البطلة للجودو 2023 بالعلمين

سيرك الشارع في العلمين

"صُنع فى مصر".. تسليم قطار مترو جديد للقومية للأنفاق

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

"الخارجية الفلسطينية" تدين قتل الاحتلال الإسرائيلى شابين فلسطينيين فى أريحا

استشهاد فلسطينيين اثنين برصاص قوات الاحتلال فى مخيم عقبة جبر بالضفة الغربية