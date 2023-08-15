بشير حسن: من عمل خارج قنوات المتحدة وانضم لها يشهد اختلافًا كبيرًا

قال الإعلامي بشير حسن، رئيس قناة cbc العامة: وجدت اليوم استقبالًا حافلًا من الدكتور محمد خضر رئيس قناة cbc السابق، معقبًا: "يتمتع برقي وتحضر كبير، وحفلة وداعه حاجة جميلة وراقية وتحفز الآخرين على العمل، وهو تقليد لأول مرة نشهده في مؤسسة إعلامية، فهو صنايعي في الشغلانة، وإن شاء الله نعمل حاجة كويسة ونستكمل المسيرة".

وأضاف حسن، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة cbc، اليوم الثلاثاء، أن هناك احترامًا كبيرًا لكل العاملين في قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وأيضًا هناك تعامل بإنسانية من جانب الشركة لكل العاملين بقنواتها.

وتابع: "الناس تتعامل بآدمية شديدة في قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومن عمل خارج قنوات الشركة المتحدة وانضم للمتحدة يشهد اختلافًا كبيرًا".

قوة وريادة الإعلام المصري

وأكد رئيس قناة cbc العامة، على قوة وريادة الإعلام المصري، منوهًا بأنه لم يتوقع يومًا ما ولم يخطر بباله الانضمام للشركة المتحدة، ولكن حينما جاء خبر رئاسته للقناة وجد نفسه في حالة مختلفة تمامًا.

وأردف: "اللي بره مش شايف زي اللي جوه، وما يحدث داخل الشركة المتحدة، عمل احترافي في كل شيء، ونظام مختلف وكوادر على أعلى مستوى، وهذا يساعدنا كثيرًا، وما يحدث يجعلنا أمام مسئولية كبيرة جدًا".