أحمد عيد إلى المصري البورسعيدي لمدة 3 مواسم

أتمّ مجلس إدارة النادي المصري، برئاسة كامل أبو علي وبعد التنسيق مع الجهاز الفني للفريق بقيادة علي ماهر إجراءات التعاقد مع أحمد عيد لاعب نادي الزمالك ومنتخب مصر الأوليمبي بعقد يمتد لثلاثة مواسم اعتبارًا من الموسم الحالي وحتى نهاية موسم 2026/2025 .

ويعد اللاعب أحمد عيد (22 عامًا) يشغل مركز الظهير الأيمن ، وهو أحد العناصر الأساسية في تشكيلة البرازيلي روجيرو ميكالي المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي وصيف بطولة الأمم الأفريقية للمنتخبات تحت 23 عامًا التي أقيمت مؤخرا بالمملكة المغربية والمتأهل من خلالها لأوليمبياد 2024 المقرر إقامتها بباريس.

تعد صفقة اللاعب احمد عيد الصفقة الخامسة التي تتم رسميا بعد أن نجح مجلس المصري الحصول على خدمات الثلاثي ميدو جابر لاعب فريق سيراميكا كليوبترا بعد عقد صفقة تبادلية مع إسلام المزين مدافع الفريق، إضافة إلى سمير فكري لاعب فريق الداخلية وكذلك محمد الشامي و باهر المحمدي لاعبو الإسماعيلي.