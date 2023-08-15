الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

البنك المركزى الروسى يرفع سعر الفائدة بمقدار 3.5 نقطة مئوية

البنك المركزي الروسي
البنك المركزي الروسي

رفع البنك المركزي الروسي، سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 3.5 نقطة مئوية إلى 12٪، اليوم الثلاثاء، بعد أن سجل الروبل أدنى مستوى له في 17 شهرًا في اليوم السابق.

قال بنك روسيا إن قراره - الذي تم اتخاذه في اجتماع خاص أعلن يوم الإثنين - كان "يهدف إلى الحد من مخاطر استقرار الأسعار".

وقال البنك المركزي الروسي في بيان صادر: "النمو المطرد في الطلب المحلي الذي يتجاوز القدرة على توسيع الإنتاج يزيد الضغط التضخمي الأساسي وله تأثير على ديناميكيات سعر صرف الروبل".

وأضاف أن "تمرير انخفاض قيمة الروبل إلى الأسعار يكتسب زخمًا وتوقعات التضخم في ارتفاع".

وقال البنك المركزي إن هذه الخطوة تهدف إلى خفض التضخم إلى 4٪ العام المقبل. بلغ معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلك في روسيا 4.3٪ في يوليو.

حتى الآن هذا العام ، تخلى الروبل عن 35٪ من قيمته، حيث إن حرب موسكو في أوكرانيا تسببت في خسائر فادحة - على الرغم من أن الرئيس فلاديمير بوتين أصر على أن العقوبات الغربية لها تأثير محدود.

وقالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، متحدثة إلى إيرين بورنيت، مراسلة CNN في وقت متأخر من يوم الإثنين، إن تراجع الروبل يعكس حقيقة أن العقوبات، فضلًا عن الحرب، "تسبب استنزافًا للاقتصاد الروسي".

البنك المركزي الروسي الفائدة سعر الفائدة اجتماع الخزانة الامريكية

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