مشروعات النقل.. شرايين جديدة للتنمية فى مصر (فيديو)

استعرض برنامج "من مصر" المذاع على قناة cbc، اليوم الثلاثاء، تقريرًا بعنوان "مشروعات النقل.. شرايين جديدة للتنمية في مصر".

شهد قطاع النقل في مصر على مدار 10 سنوات منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكم، إنجازات لم تشهدها مصر خلال الـ40 عامًا الماضية، وهو ما حقق نقلة نوعية كبرى في كل مجالات النقل في مصر.

رفع تصنيف مصر الدولي في هذا القطاع الخدمي

وساهم ذلك في رفع تصنيف مصر الدولي في هذا القطاع الخدمي المهم، وقامت وزارة النقل بتشييد مئات المشروعات التي غيرت من الواقع بشكل كامل، وخلقت وسائل نقل حديثة تعمل للمرة الأولى في مصر على رأسها المونوريل، والقطار الكهربائي الخفيف، والقطار الكهربائي السريع، إضافة إلى أحدث قطارات بالسكة الحديد، ومشروعات الطرق وفق أحدث النظم التكنولوجية العالمية.

وتقدم الدولة المصرية خدمة مميزة للمواطنين في مجالات الطرق والسكك الحديدية، ومترو الأنفاق، والموانئ البحرية، التي فتحت مجالات متعددة للتنمية.