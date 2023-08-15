الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أحمد شيبة يتلقى واجب العزاء في وفاة والدته بالإسكندرية (صور)

عزاء أحمد شيبة
عزاء أحمد شيبة

توافد أهالي إسكندرية إلى سرادق عزاء والدة الفنان الشعبي أحمد شيبة؛ لتقديم واجب العزاء في وفاة والدته التي غيّبها الموت بعد صراع مع المرض.

وتوافد أهالي الإسكندرية ومحبي أحمد شيبة على سرادق العزاء؛ لمساندته والوقوف بجانبه في هذه اللحظة التي يفتقد فيها والدته التي كان يرتبط بها الفنان الشعبي كثيرًا، وهو ما ظهر في عدد من الفيديوهات التي كانت تشارك فيها مع نجله محمود. 

وظهر "شيبة" في حالة حزن شديد أثناء صلاة الجنازة، حيث أعلن شيبة رحيل والدته بعد صراع طويل مع المرض، لينشر صورة تجمعه بوالدته عبر موقع التواصل الاجتماعي قال فيها:«مع السلامة يا أمي ربنا يرحمك ويسامحك يارب»، بعدما طلب من جمهورة الدعاء لها.

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أحمد شيبة الإسكندرية واجب العزاء الاقارب حزن شديده والدته

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