أحمد شيبة يتلقى واجب العزاء في وفاة والدته بالإسكندرية (صور)

توافد أهالي إسكندرية إلى سرادق عزاء والدة الفنان الشعبي أحمد شيبة؛ لتقديم واجب العزاء في وفاة والدته التي غيّبها الموت بعد صراع مع المرض.

وتوافد أهالي الإسكندرية ومحبي أحمد شيبة على سرادق العزاء؛ لمساندته والوقوف بجانبه في هذه اللحظة التي يفتقد فيها والدته التي كان يرتبط بها الفنان الشعبي كثيرًا، وهو ما ظهر في عدد من الفيديوهات التي كانت تشارك فيها مع نجله محمود.

وظهر "شيبة" في حالة حزن شديد أثناء صلاة الجنازة، حيث أعلن شيبة رحيل والدته بعد صراع طويل مع المرض، لينشر صورة تجمعه بوالدته عبر موقع التواصل الاجتماعي قال فيها:«مع السلامة يا أمي ربنا يرحمك ويسامحك يارب»، بعدما طلب من جمهورة الدعاء لها.

366008823_252618914276271_4679144165455584165_n

366771987_3525828121038208_6567760632572786578_n (1)

365761873_189418367345609_9042491527400433224_n

366009138_1021527399206978_8087235692536913446_n