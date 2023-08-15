الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بنظام الأجر اليومى.. زيادة أجور العاملين فى جامعة أسيوط

الدكتور أحمد المنشاوي
الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط

قرر الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، اليوم الثلاثاء؛ رفع الأجر لكافة العاملين بنظام الأجر اليومي بجامعة أسيوط لتحسين دخول العاملين بالجامعة حيث يزداد بموجبها دخل الموظف.


ووجه رئيس جامعة أسيوط بالتنفيذ الفوري لعدد من الإجراءات المهمة التي تهدف إلى رفع المعاناة عن كاهل المواطن البسيط؛ حيث من المقرر أن يستفيد من هذه الزيادة أكثر من 3000 موظف بالأجر اليومي على مستوى الجامعة بمختلف القطاعات.


وأضاف شوكت صابر  أمين عام الجامعة؛ أنه وفقا لقرار رئيس الجامعة يصل الأجر اليومي للمؤهلات العليا 75 جنيها عن اليوم الواحد، أما فيما يخص بعض التخصصات مثل المهندسين، والفيزيائيين، والكيميائيين، والصيادلة، والأطباء العاملين في تخصصاتهم؛ سوف يصل الأجر إلى 100 جنيه باليوم، أما الحرفيون والسائقون العاملون في تخصصاتهم؛ فسوف يصل الأجر اليومي إلى 75 جنيها باليوم، وباقى التخصصات يصل أجرها بعد الزيادة إلى 60 جنيها عن اليوم الواحد؛ وذلك اعتبارا من ١/ ٩ /٢٠٢٣م حتى ٣٠/ ٦/ ٢٠٢٤م؛ وذلك وفقا للدراسة المالية التي أعدها محمد أمين سلامة مدير عام الحسابات والموازنة، ووليد حسني مدير إدارة الموازنة؛ لتوفير الاعتمادات المالية للصرف.

الاختبارات التحريرية التخصصات المطلوبة الحاسبات والمعلومات الدكتور أحمد المنشاوى الساعة العاشرة صباحا المواطن البسيط أمين عام الجامعة بمختلف القطاعات تحسين دخول العاملين رئيس جامعة أسيوط لتخصصات المطلوبة مختلف القطاعات

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