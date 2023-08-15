الثلاثاء 15 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

سامح شكرى: اتفقنا على أن يعقد الاجتماع القادم للجنة الاتصال بدعوة من الحكومة العراقية

سامح شكري
سامح شكري

أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، التطلع لاستمرار الروح الإيجابية التي سادت اجتماع لجنة الاتصال العربية المعنية بسوريا، لافتا إلى أن هناك مرونة أبداها الجانب السوري في إطار بلورة هذا البيان، وفي إطار ما تم شرحه من جهود تبذل.

وأضاف شكري، خلال مؤتمر صحفي في ختام اجتماع لجنة الاتصال العربية المعنية بسوريا: "نرى حيوية هذا الإطار في ضوء الجمود الذي تلف الأزمة السورية على مدى خمس سنوات، والأثر السلبي الذي وقع على الشعب السوري، نظرًا لعدم الاهتمام الدولي بقضية الأزمة السورية بإيجاد السبل والإطار الذي يتم من خلاله التعامل مع هذه القضية خاصة لبعدها الإنساني، ولما يتعرض له الشعب السوري الشقيق من معاناة وتهديد على مدار عقد كامل من الزمن. 

وأكد أنه تم الاتفاق على أن يعقد الاجتماع القادم للجنة الاتصال بدعوة من الحكومة العراقية، وسيتم تحديد الموعد في أقرب فرصة من خلال المشاورات على المستوى الدبلوماسي، وكذلك تم الاتفاق على أن تجتمع لجنة الاتصال على هامش أعمال الجمعية العامة خلال شهر سبتمبر القادم في إطار تبادل وتداول الرؤى ورصد آخر المستجدات، في إطار الاتصالات سواء كانت الثنائية أو الجماعية التي تقوم بها دول الاتصال مع الأطراف الدولية المهتمة مع أجهزة الأمم المتحدة المعنية.

وزير الخارجية السفير سامح شكرى الازمة السورية لجنة الاتصال لجنة الاتصال العربية

الأكثر قراءة

أخرج قدمه من الشباك.. ضبط قائد أتوبيس عام عرّض حياة الركاب للخطر بالشروق

"صحة الدقهلية" تنظم يوما علميا بالتعاون بين "إدارة المعامل" و"طب المنصورة"

صعقا بالكهرباء.. مصرع زوجين داخل منزليهما بنجع حمادي

الكليات المتاحة للمرحلة الثانية أدبي 2023

أول صور من تجهيزات حلقات برنامج "الجزيرة" عبر Extra News

نائب محافظ الجيزة يشهد انطلاق فعاليات مبادرة "أنت الحياة" (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محاسن السنوسي

برامجنا في الميزان

إسراء شوقي

ليبيا.. مشهد لم يتحرك «قيد أنملة»

إبراهيم داود

صيف زكريا محمد وفواكهه

ماجد حبته

الهند تدفع بالروبية

وائل لطفي

الخوف من قوة مصر

القس. رفعت فكرى

طفل فقير.. ولكنه غنى!!

جلال حمام

بفعل فاعل.. الأوروبيون يزدادون فقرًا

الحسين عبدالرازق

عمار يا سور الأزبكية!

صور

صور | البطولة العربية للأندية البطلة للجودو 2023 بالعلمين

سيرك الشارع في العلمين

"صُنع فى مصر".. تسليم قطار مترو جديد للقومية للأنفاق

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

"الخارجية الفلسطينية" تدين قتل الاحتلال الإسرائيلى شابين فلسطينيين فى أريحا

استشهاد فلسطينيين اثنين برصاص قوات الاحتلال فى مخيم عقبة جبر بالضفة الغربية