سامح شكرى: اتفقنا على أن يعقد الاجتماع القادم للجنة الاتصال بدعوة من الحكومة العراقية

أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، التطلع لاستمرار الروح الإيجابية التي سادت اجتماع لجنة الاتصال العربية المعنية بسوريا، لافتا إلى أن هناك مرونة أبداها الجانب السوري في إطار بلورة هذا البيان، وفي إطار ما تم شرحه من جهود تبذل.

وأضاف شكري، خلال مؤتمر صحفي في ختام اجتماع لجنة الاتصال العربية المعنية بسوريا: "نرى حيوية هذا الإطار في ضوء الجمود الذي تلف الأزمة السورية على مدى خمس سنوات، والأثر السلبي الذي وقع على الشعب السوري، نظرًا لعدم الاهتمام الدولي بقضية الأزمة السورية بإيجاد السبل والإطار الذي يتم من خلاله التعامل مع هذه القضية خاصة لبعدها الإنساني، ولما يتعرض له الشعب السوري الشقيق من معاناة وتهديد على مدار عقد كامل من الزمن.

وأكد أنه تم الاتفاق على أن يعقد الاجتماع القادم للجنة الاتصال بدعوة من الحكومة العراقية، وسيتم تحديد الموعد في أقرب فرصة من خلال المشاورات على المستوى الدبلوماسي، وكذلك تم الاتفاق على أن تجتمع لجنة الاتصال على هامش أعمال الجمعية العامة خلال شهر سبتمبر القادم في إطار تبادل وتداول الرؤى ورصد آخر المستجدات، في إطار الاتصالات سواء كانت الثنائية أو الجماعية التي تقوم بها دول الاتصال مع الأطراف الدولية المهتمة مع أجهزة الأمم المتحدة المعنية.