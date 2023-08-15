الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تموين مطروح: مصادرة 800 أسطوانة بوتاجاز منزلية بمدينة العلمين

صورة من الحدث
صورة من الحدث

قالت المهندسة هند مساعد مدير مديرية التموين بمطروح، إنه جرى تنفيذ حملة تموينية مكبرة بمدينة العلمين للمرور على المخابز البلدية والأسواق والمحال التجارية، حيث تم ضبط عدد 20 مخالفة تموينية من بينها مصادرة 800 أسطوانة بوتاجاز منزلية، وذلك بسبب التوزيع دون تصريح من الجهات المختصة والبيع بأزيد عن السعر الرسمي. 

 

وأشارت إلى أنه جرى ضبط مخالفات أخرى تضمنت استخدام أسطوانة بوتاجاز منزلية في غير الغرض المخصص لها، مخالفات بيع سجائر وأسطوانات بوتاجاز معبأة وكروت شحن الموبايل بأزيد عن السعر المقرر، عدم الإعلان عن أسعار البضائع المعروضة للبيع، حيث تم قيد المحاضر بأقسام الشرطة المختصة للعرض على وكيل النائب العام للنظر والتصرف. 

 

جاء ذلك طبقًا للتعليمات الصادرة بتواصل الحملات التموينية خاصة في الفترة الحالية والمرور على الأسواق لمتابعة الحالة التموينية ومدى توفر السلع بالأسواق ومراجعة المعروض منها للمواطنين، وبالتنسيق مع قسم مباحث التموين.

أسطوانات بوتاجاز الحملات التموينية المخابز البلدية والأسواق حملة تموينية مكبرة ضبط مخالفات مديرية التموين بمطروح مدينة العلمين

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