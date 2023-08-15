لا يفوتك هذا المساء| حرّاس البوابة الغربية يتحدثون لـ«الدستور».. والهلال السعودى يتعاقد مع نيمار

شهدت الساعات القليلة الماضية، زخمًا كبيرًا في الأخبار التي تنوعت بين الاجتماعية والفنية والسياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها من الأحداث، يرصدها "الدستور" على مدار الساعات القليلة الماضية في نشرة أخبار "لا يفوتك هذا المساء".

"بناء وتعمير".. حرّاس البوابة الغربية يتحدثون لـ«الدستور»: بلادنا عرفت الخير فى عهد الرئيس السيسى

ثَمَّن عمد ومشايخ وعواقل مطروح مشروعات التنمية التى جرى تنفيذها فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، الذى تحولت معه وعود التنمية من مواد للاستهلاك الإعلامى إلى مشروعات ضخمة على أرض الواقع يتسنى لجميع المواطنين التيقن من وجودها وجدواها.

واستشهد العمد والمشايخ والعواقل بمدينة العلمين الجديدة، وميناء جرجوب، وميناء السلوم البرى، وتوسعة طريق الإسكندرية مطروح، والتوسع فى إنشاء محطات تحلية.. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4476688

استضافته مصر.. نص البيان الختامي لاجتماع لجنة الاتصال العربية بشأن سوريا (صور)

اجتمعت لجنة الاتصال الوزارية العربية المعنية بسوريا، اليوم الثلاثاء، في القاهرة، بمشاركة وزراء خارجية مصر والأردن والسعودية والعراق ولبنان، والأمين العام الجامعة الدول العربية، مع وزير الخارجية السوري.

وتنشر "الدستور" نسخة من البيان الصادر عن اجتماع لجنة الاتصال الوزارية العربية المعنية بسوريا. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4476751

سائحان أمريكيان يبيتان أعلى برج إيفل هربًا من الأمن

تم العثور على سائحين أمريكيين، غلبهما النوم وسط زحام برج إيفل في باريس، يوم الإثنين، بعد هروبهما من الأمن في الليلة السابقة، حسبما قال مشغل النصب التذكاري يوم الثلاثاء.

وقال سيت، المسئول للقطاع العام في برج إيفل، إن حراس الأمن أوقظوا الرجلين "في الصباح الباكر" أثناء قيامهما بجولاتهما قبل افتتاح المعلم الفرنسي في الساعة 9 صباحًا بالتوقيت المحلي. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4476653

دفتر أحوال الداخلية.. حفل تعذيب فى البحيرة.. وضبط عصابة سرقة الذهب بأسوان

شهد دفتر أحوال وزارة الداخلية على مدار الـ24 ساعة الماضية، العديد من النجاحات الأمنية والضربات القاضية لكشف لغز الجرائم وضبط الخارجين عن القانون، تنفيذا لخطة وزير الداخلية لفرض الأمن وضبط كل ما من شأنه الإخلال بالأمن العام. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4476710

الهلال السعودي يتوصل لاتفاق للتعاقد مع ياسين بونو

أكدت تقارير صحفية، الثلاثاء، توصل الهلال السعودي لاتفاق للتعاقد مع المغربي ياسين بونو حارس مرمى إشبيلية الإسباني، في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقالت صحيفة الرياضية السعودية، في خبر عاجل، إن الهلال توصل لاتفاق نهائي مع الحارس الدولي المغربي ياسين بونو وناديه إشبيلية، لتمثيل الفريق الأزرق لمدة 3 مواسم. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4476766

رسميًا.. الهلال السعودى يتعاقد مع نيمار

أعلن نادي الهلال السعودي، اليوم الثلاثاء، عن تعاقده مع النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، قادمًا من باريس سان جيرمان الفرنسي.

ونشر الهلال مقطع فيديو عبر حسابهم على موقع تويتر، رحب من خلاله بـ نيمار، معنونين: "الموهبة الرائعة... التي تجذب انتباه الجميع".. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

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أول صور من تجهيزات حلقات برنامج "الجزيرة" عبر Extra News

نشرت الصفحة الرسمية لقناة إكسترا نيوز على "فيسبوك" مجموعة من الصور ترصد لحظة أولى التجهيزات لحلقات برنامج "الجزيرة" الذي يقدمه محمود السعيد وضيفه الفنان محمد ثروت.

ونشرت الصفحة عبر منصة "فيسبوك" مجموعة من الصور التي جمعت بين محمد ثروت ومقدم البرنامج محمود السعيد، وعلقت عليها: "جانب من تجهيزات الحلقة الأولى من برنامج الجزيرة مع #محمود_السعيد وضيفه الفنان #محمد_ثروت التي تذاع على شاشة #إكسترا_نيوز يوم الخميس الساعة 7 مساء". لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4476702