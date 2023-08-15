الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

استضافته مصر.. نص البيان الختامى لاجتماع لجنة الاتصال العربية بشأن سوريا (صور)

الاجتماع
الاجتماع

اجتمعت لجنة الاتصال الوزارية العربية المعنية بسوريا، اليوم الثلاثاء، في القاهرة، بمشاركة وزراء خارجية مصر والأردن والسعودية والعراق ولبنان، والأمين العام الجامعة الدول العربية، مع وزير الخارجية السوري.

 

وجاء ذلك الاجتماع بدعوة من وزير الخارجية سامح شكري، وتنفيذًا لقرار مجلش جامعة الدول العربية على مستوى القمة رقم 822 بتاريخ 19 مايو الماضي. 

 

وتنشر "الدستور" نسخة من البيان الصادر عن اجتماع لجنة الاتصال الوزارية العربية المعنية بسوريا. 

 

 

 

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لجنة الاتصال العربية سوريا مصر البيان الختامى وزير الخارجية سامح شكري السعودية الأردن العراق لبنان

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